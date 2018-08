Jóval korábban kezdték el balzsamozni halottaikat az ókori egyiptomiak, mint azt eddig tudtuk

Az eddig véltnél nagyjából 1500 évvel korábban is bebalzsamozták már a halottaikat az ókori egyiptomiak - állapították meg a kutatók a Journal of Archaeological Science című folyóiratban publikált tanulmányukban, amelyből az is kiderül, hogy a gyakorlat sokkal nagyobb területen terjedt el, mint azt eddig gondolták.