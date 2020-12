Jóval többen halnak meg Szlovákiában most, mint amennyi a sokéves átlag

A Denník N által közölt adatok azonban még egy érdekes tényezőre mutatnak rá. Az idei 40-43. hétben, tehát szeptember végétől közel október végéig 460-nal többen haltak meg, mint amennyi a sokéves átlag. Ez idő alatt viszont a koronavírusjárványnak csupán 121 hivatalos áldozata volt Szlovákiában. A koronavírus-fertőzéshez köthető halálozások pedig csak ezt követően indultak meg igazán.

Illusztráció

Többször írtunk már róla, hogy Szlovákiában meglehetősen szigorúak azok a feltételek, melyek alapján egy-egy elhunytat a koronavírus-járvány áldozatának tekintenek. A koronavírusos elhunytakat felboncolják és csak azok kerülnek be közülük a statisztikákba, akiknél megállapítást nyer, hogy a fertőzés visszafordítthatlan károsodást okozott a páciens tüdejében. Helyenként kapunk információt arról, hogy mennyi koronavírusos személy halt meg egyébként, arról viszont nem, hogy mennyien lehetnek a fertőzés rejtett áldozatai, akikről nem derül ki, hogy a koronavírusnak köze volt a halálukhoz.

Már a járvány első hulláma idején is számos országban megfigyelték viszont azt, hogy jelentősebben megnőtt halálozások száma a hosszú éves átlaghoz képest. Ilyen különbségeket mutattak i az Egyesült Államokban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Belgiumban is.

Szlovákiában a fent említett 40. és 43. hét között összesen 4463-an haltak meg, és ez a szám volt 460-nal magasabb a sokéves átlagnál. Ha ebből kivonjuk azokat, akik igazoltan a koronavírus-fertőzés tüdőben kiváltott szövődményei okán haltak meg, még mindig több mint 300-zal magasabb a halálozások száma.

A Denník N által készített statisztika emellett arra is rámutat, hogy konkrétan a 42. és a 43 hétben, október második felében többen haltak meg Szlovákiában, mint az elmúlt 20 évben, a 43. hétben csaknem 20%-kal.

Egyelőre nem ismertek a novemberi adatok, de elképzelhető, hogy a különbségek még nagyobbak lesznek, lévén hogy a koronavírus-járvány hivatalos áldozatainak száma novembertől nőtt meg igazán.

A mostanihoz hasonló kiugró halálozási mutatók voltak tapasztalhatók már az első hullám idején is. A Denník N által közölt adatok szerint a 12. hétben, ami csuoán 10 nappal az első hivatalos fertőzöttről szóló bejelentés után kezdődött, 1186-an haltak meg Szlovákiában, miközben a sokéves átlag 1054. Az eltérés 132 elhunyt, ami 12%-os növekményt jelent. Eközben Szlovákiában csak március 30-án jelentették be az első, koronavírus-fertőzéshez köthető halálesetet. Elképzelhető, hogy akkor sok fertőzött és áldozat sem került be a statisztikákba, ugyanis márciusban még rettenetesen alacsony volt a tesztelések száma. A halálozási mutatót illetően elsősorban Pozsony és Nagyszombat megyében volt kiugró a növekmény, 27,3, illetve 31,7%-os - tehát ennyivel többen haltak meg a 12. héten, mint a sokéves átlag. Eközben pedig abban az időben nem tombolt Szlovákiában semmilyen járvány (influenza sem), aminek ez betudható volna.

A hivatalos adatok szerint december 3-ig 957 áldozata volt a járványnak Szlovákiában, ebből 335-en 80 és 89 év köztiek voltak, 316-an pedig 70 és 79 év köztiek. A 60-69 éves korcsoportba 162, a 90-99 évesek közé 63, az 50-59 évesek közé pedig 58 elhunyt tartozik. 14 áldozata volt a járványnak a 40-49 évesek, 4 a 30-39 évesek, 2 a 100 év felettiek között, és 1-1 a 10-19 éves és 20-29 éves korosztályba tartozók között.

A Denník N által közölt statisztika rámutat arra is, hogy ugyanakkor a 90 és 99 év közöttiek körében pusztított a legnagyobb arányban a járvány, mivel az ebbe a korcsoportba tartozó szlovákiaiak 2,47 ezrelékét ölte meg.

A 80-89 évesek között ez az arány 2,12 ezrelék, míg az abszolút számokban legtöbb áldozatot követelő 70-79 évesek csoportjában már "csupán" 0,81 ezrelék.

A Denník N megszerezte a járások halálozási adatait is, de csak azokét, amelyekben az áldozatok száma már elérte a tízet. Eszerint a legtöbben, 88-an az Eperjesi járásban haltak meg a koronavírus-fertőzés következtében, a második legtöbben Pozsonyban (55), míg a harmadik a sorban a Nyitrai járás (53).

A magyarok által sűrűbben lakott járások sorrendje a következő (ahol az áldozatok száma 10 felett van): 53 - Nyitrai járás 25 - Dunaszerdahelyi járás 24 - Nagymihályi járás 22 - Losonci járás 17 - Komáromi járás, Rimaszombati járás 13 - Érsekújvári járás Az adatok szerint egyébként országosan a Losonci (2,54%) és a Rimaszombati járásokban (2,43%) volt a legmagasabb az áldozatok aránya az adott járás fertőzöttjeihez mérten. A Komáromi járásban ez 1,42%, a Nagymihályiban 1,24%, míg a Dunaszerdahelyiben 0,97%, az Érsekújváriban pedig csupán 0,72%.

(Denník N)