A jövő héten kezdik a gyerekek oltását Kassa megyében

Ezen a héten Kassán, Nagymihályban és Iglón lesznek nyitva Kassa megyében a nagy kapacitású oltóközpontok. A megyei hivatal arról tájékoztatott a honlapján, hogy az öt és 11 év közötti gyerekek oltása a jövő héten kezdődik Kassán.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

A régió 23 településére megy ki az úgynevezett mozgóambulancia. „Rozsnyón, Kozmán (Kuzmice), Lengyelfalván (Košická Polianka), Túrirtoványon (Porúbky), Regeteruszkán (Ruskov), Lazonyban (Ložín) és Pelsőcön (Plešivec) kaphatják meg a lakosok a vakcina mindhárom adagját" – közölte a megye. Tőketerebesre, Dobsinára), Tiszacsernyőbe (Čierna nad Tisou) és Nagykaposra is ellátogatnak a mobil oltócsoportok.

Négy kassai bevásárlóközpontban és a vasútállomás épületében 9 és 17 óra között egész héten oltanak. Pénteken (január 7.) ebben az időpontban az iglói bevásárlóközpontban is működni fog egy oltóközpont.

A jövő héten megkezdik a régióban az 5 és 11 év közötti gyerekek oltását is. „A gyerekek a kassai oltóközpontban, gyermekorvos felügyelete mellett kaphatják meg a Pfizer/BioNTech vakcináját" – tájékoztatott a megye.

2021 utolsó hetében, négy nap alatt 680 személyt oltottak be az első vakcinával, és több mint 7990-et a harmadik adaggal. Kassa megyében eddig összesen közel 347 ezer adag vakcinát adtak be, ebből több mint 78 500-at a mobil oltópontokon. „Decemberben összesen több mint 45 300 oltást adtak be, csaknem 16 ezerrel többet, mint novemberben" – zárta a megyei hivatal.

A részletes oltási ütemterv a megyei hivatal honlapján található meg.

TASR