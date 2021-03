Jövő héttől Dunaszerdahely és Galánta is bordó lesz, de ettől még nem lehet össze-vissza mászkálni!

Beteljesültek sokak álmai, csak félre ne értsük, hogy ez mit jelent! Március 22-től az eddigi 35 helyett csupán 20 fekete járás lesz, Szlovákia déli felében alig marad belőlük. Csupán kettő magyarok által sűrűbben lakott járás marad fekete.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

A Dunaszerdahelyi, Galántai, Vágsellyei, Rimaszombati, Nagyrőcei és a Kassa-környéki járás is bordó besorolást kap a jövő héttől (március 22.) a Covid-automata szerint.

Ugyancsak bordó marad Szenc, Nyitra, Komárom, Léva, Nagykürtös, Losonc és Nagymihály, Érsekújvár pedig piros lesz továbbra is.

Ez jelent némi enyhítést, de egyelőre javasolják az országos veszélyhelyzet (núdzový stav) újbóli meghosszabbítását, ezzel együtt pedig a kijárási korlátozások is fennmaradhatnak.

Már a legutóbbi esetben is megjósolta a kormány, hogy a fennálló trend számos járásban javulást eredményezhet a besorolásban. Meg kell jegyezni viszont, hogy az aktuális előírások szerint a bordó járásokban is hét napnál nem régebbi tesztre van szükség például a munkába járáshoz. Ami változást jelenthet, hogy adott esetben már kinyithatnak az iskolák és az óvodák, és átmehetünk a szomszédos (nem fekete besorolású) járásba is a munkán vagy orvoson kívül a természetbe.

Általánosan érvényes:

Fekete járások:

Zárva maradnak az iskolák.

Munkába csak hét napnál nem régebbi negatív teszttel mehetünk (az előző teszt másnapjától számítva érvényes hét napig, tehát aki a múlt héten kedden volt teszten, annak ezen a héten szerdára már szüksége lesz új tesztre).

A járáshatárt csak munkavégzés (esetleg orvoslátogatás vagy közeli személy gondozása) céljából léphetjük át.

Bordó járások:

A Regionális Közegészségügyi Hivatal ajánlásával, a fenntartó (pl. önkormányzat döntése nyomán) nyílhatnak meg az óvodák és az iskolák alsó tagozatai. Az ovis és sulis gyerekeknek nem kell negatív teszt, az alsó tagozatos gyerekek szülei közül viszont legalább az egyiknek negatív tesztet kell bemutatnia ahhoz, hogy a gyermek iskolába mehessen.

Munkába járáshoz szintén hét napnál nem régebbi tesztre van szükség, és ezzel a teszttel másik járásba is átmehetünk a természetbe (kivéve a fekete járásokat, oda nem).

Piros járások:

Az iskolák megnyithatnak.

Munkába járáshoz 14 napnál nem régebbi negatív tesztre van szükség.

További részletek:

TESZTELÉS

Mindenkire érvényes, hogy akik eddig is a kivételek közé tartoztak, például átestek a betegségen az elmúlt három hónapban, azoknak ezután sem lesz szükségük negatív tesztre.

A rózsaszín járásokban 21 napnál nem régebbi tesztre van szükség a munkába járáshoz (jelenleg egyetlen járás sem esik ebbe a sávba).

Természetesen minden járásban bármikor bárki elkaphatja a fertőzést, de a jobb helyzetben lévő járásokban erre némileg kisebb az esély, ezért van szükség ritkábban az újabb tesztre.

Aki tömegközlekedési eszközzel (vonat, busz), jár munkába, annak mindegyik járásban szüksége lesz 7 napnál nem régebbi negatív tesztre.

Ugyancsak kell teszt a postára, bankba, biztosítóba, újságárushoz, cipőjavítóba, ruhatisztítóba, optikába, autó- és bicikli, valamint mobilszervizbe, kertészetbe. Minden járásban, egy hétnél nem régebbi.

A fekete járásokban akkor is szükség van negatív tesztre, ha csak a természetbe megyünk a járáson belül. A többiben nem.

Nincs szükség negatív tesztre, ha üzletbe, gyógyszertárba, drogériába, orvoshoz vagy kutyát/macskát sétáltatni, babakocsizni (legfeljebb 1 km-re a lakhelyünktől) készülünk, vagy gyermeket, illetve közeli személyt gondozunk

A járáson túlra is mehetünk, de a munkahelyünkön kívül csak orvoshoz. (Ez utóbbihoz nem feltétlenül kell teszt. Persze az orvos dönthet másképp, az odavezető úton viszont nem kell felmutatnunk.)

A 65 év felettiek és a 15 év alattiak teszt nélkül mehetnek ki a természetbe. Kivéve persze a fekete járásokban élőket.

Továbbra sem engedélyezett egymás látogatása, és a szabadba sem mehetünk másokkal. Nem sértünk viszont szabályt, ha kint találkozunk a természetben, maszkot viselünk és betartjuk a kétméteres távolságot egymástól.

ISKOLÁK

A fekete fázisban lévő járásokban az alapiskolák alsó tagozatosai és kilencedikesei, valamint a középiskolások is otthon kell maradjanak, a többiben van mód a kinyitásukra. A bordó színű járásokban a regionális tiszti főorvosnak kell engedélyeznie az iskolanyitást.

Az iskolai alkalmazottak és az iskolába járó gyerekek egyik szülőjének a járás színétől függetlenül minden héten le kell teszteltetnie magát.

Nem kötelező iskolába küldeni a gyerekeket ott sem, ahol megnyit az iskola, az otthon maradottaknak folytatódik a távoktatás. Ha viszont a szülő otthon marad a gyermekkel, nem jár a gondozási segély (OČR). Ez nem érvényes a fekete járásokra vagy azokra, ahol a közegészségügyi hivatal, esetleg a fenntartó (pl. önkormányzat) dönt az iskolák zárva tartásáról.

KARANTÉN

Jelenleg már 14 napos a karantén azok számára, akik pozitív személlyel találkoztak

A 14 nap a találkozás napjától számítódik, és leghamarabb a karantén 8. napján kell elvégezni a PCR-tesztet.

Ez a 14 nap abban az esetben is érvényes, ha valakinek a tesztje negatív lett vagy nincsenek tünetei. Ha jelentkeznek a tünetek, akkor a karantén végéről a kezelőorvossal kell egyeztetni.

Nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik az elmúlt három hónapban átestek a betegségen - ez akkor nem érvényes, ha tüneteik jelentkeznek.

Ugyancsak 14 napos karantén érvényes a külföldről hazatérők (nem az ingázók) számára, és szintén a 8. napján kell elvégezni a PCR-tesztet.

