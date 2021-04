Jövő héttől további iskolai évfolyamok nyitnak, egy héttel később pedig több járásban a középsulik is

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter hétfői sajtótájékoztatóján beszélt az alap- és középiskolákat érintő helyzetről és változásokról.

Április 19-től, azaz a jövő héttől a fekete besorolású járásokon kívül mindegyikben visszatérhetnek a padokba az alapiskolák nyolcadik és kilencedik évfolyamai.

Egy héttel később, azaz április 26-tól pedig a regionális Covid-automata szerint járnak majd el, ami azt jelenti, hogy

a fekete járásokban csak az alapiskolák alsó tagozatai és az óvodák működhetnek,

a bordó járásokban ezen felül az alapiskolai 8. és 9. évfolyaok, a tanácsadó központok, valamint individuális oktatásra a nyelviskolák és a szabadidőközpontok.

a piros járásokban az egész felső tagozat (5-9.), illetve a nyolcosztályos gimnáziiumok első négy évfolyama

a rózsaszín járásokban pedig a középiskolák, a nyelviskolák, a szabadidőközpontok és a művészeti alapiskolák is megkezdhetik a jelenléti oktatást, utóbbi kettő már csoportosan is.

Ezen a héten a legtöbb járás piros besorolású (pl. Dunaszerdahely, Galánta, Vágsellye, Szenc, Komárom, Léva), sok a bordó (pl. Losonc, Rimaszombat, Nagyrőce), és mindössze kettő fekete, ugyanennyi rózsaszín (pl. Érsekújvár).

Gröhling közölte, hogy továbbra is megmarad a tesztelési kötelezettség az alsó tagozatosok szülei számára, a felső tagozatosoknak pedig maguknak kell részt venniük a teszten. Érvényes az is, hogy fertőzés esetén az igazgató a fenntartóval egyeztetve bezárhatja az intézményt vagy egy adott osztályt, ahogy azt az iskolai Covid-szemafor is megszabja.

