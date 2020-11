Jövő szeptembertől nem jár majd minden óvodás és alapiskolás gyereknek ingyen ebéd, az állam adóbónusszal akar kompenzálni

A parlament csütörtökön emelte a gyerekek ebédtámogatásának összegét, de egyben szűkítette is azok körét, akik jogosultak rá. A többi gyerek étkezését az adóbónusz emelésével támogatná a kormány, ehhez azonban még törvényt kell módosítani.

Fotó: TASR

Módosul az iskolai ingyenes ebédek szabályozása, de csak jövő szeptembertől. Az állam csak az anyagi szükséghelyzetben lévőknek fizeti majd az ebédet, illetve azon iskolák minden tanulójának, ahol a gyerekek legalább 50 százaléka szociálisan rászoruló. A többieket az adóbónusz emelésével kárpótolná a kormány. A módosítást 86 igennel fogadta el csütörtökön a parlament.

Az ellenzék szerint a kormány megszünteti az ingyenebédet

Éles vita alakult ki a parlamentben az étkezési támogatásról, az ellenzék szerint ugyanis a kormány megszünteti ezt az intézményt. „Ez nevetséges, amit a jobboldali kormány tagjai tesznek” - jelentette ki Robert Fico, a Smer elnöke. Elsősorban a szociális ügyi minisztert is delegáló Sme rodinát bírálta, mivel a párt az előző ciklusban megszavazta az akkor bevezetett, mindenkire egységesen vonatkozó ingyenes étkeztetést.

Élesen bírálta a törvénymódosítást Erik Tomáš (Hlas) parlamenti képviselő is.

„Ezzel az intézkedéssel az ingyenes étkeztetés megszűnik” – jelentette ki Tomáš.

Krajniak: az ellenzék hazudik

A kormány szerint azonban az ellenzék hazudik. „Nem szűnik meg az ingyenes étkezés, önök hazudnak” – jelentette ki Milan Krajniak (Sme rodina) szociális ügyi miniszter. Szerinte ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a törvény szerint a jelenlegi 1,2 euróról 1,3-ra emelkedik az állami hozzájárulás ebédenként. „Ez 8 százalékos emelkedés” – jelentette ki a miniszter.

Szerinte az nem az ingyenes étkeztetés megszüntetése, hogy csak a szociálisan rászorulóknak jár majd az ingyenes étkezés, a többieknek pedig az adóbónusz emelésével kompenzálja az ingyenes ebéd megszüntetését a kormány.

„Csak annyi változik, hogy a nyár folyamán áttérünk arra a modellre, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokban élő gyermekek továbbra is természetben kapják az ebédeket, vagyis főzni fognak rájuk, a többiek anyagi támogatást kapnak – jelentette ki a miniszter.

– Ingyen kapja majd az ebédet minden tanuló azokban az iskolákban is, ahol a többség szociálisan hátrányos helyzetű.” Azok a szülők, akik dolgoznak, emelt összegű adóbónuszt kapnak majd. „Ők kétszeres összegű adóbónuszt kapnak a gyerekekre” - mondta Krajniak.

Lesznek, akik sem ezt, sem azt nem kapják

Az ellenzék azonban azzal érvel, hogy lesz több tízezer gyerek, akiknek már nem fog járni az ingyenes étkezés, de a szülők sem kapják majd az emelt összegű adóbónuszt. „Mintegy 40 ezer gyerek maradhat ingyenebéd és plusztámogatás nélkül, és ezt a pénzügyminisztérium Értéket a pénzért osztálya mutatta ki” – dörgölte a kormány orra alá a minisztérium elemző osztályának tanulmányát Tomáš. Azokban a családokban ugyanis, ahol a bevétel éppen meghaladja a létminimumot, és olyan iskolába jár a gyerekük, ahol a tanulók kevesebb mint fele rászoruló, nem kapnak majd a szülők sem étkezési támogatást, sem pedig adóbónuszt.

Krajniak: lesz még idő a módosításra

A miniszter azonban nem tart attól, hogy sokan ingyenebéd vagy támogatás nélkül maradnak. „A módosítás csak augusztusban lép életbe, vagyis csak a következő tanévet érinti, addig lesz mód arra, hogy kijavítsuk a törvényt, ha bármilyen csoportnak hátrányos lesz - jelentette ki a miniszter. – Akit hátrányosan érint a törvény keressen meg közvetlenül engem.”

Nem volt egyeztetés

Az ellenzék azt is a kormányoldal szemére hányja, hogy az érintettekkel való egyeztetés nélkül, képviselői indítványként került a parlament el ez a javaslat. „Nem egyeztettek sem az önkormányzatokkal, sem más érintettekkel” – jelentette ki Tomáš. Azt is kifogásolják, hogy az adóbónusz emelése csak ígéret, a vonatkozó törvényt még nem fogadta el a parlament.

A törvénynek a vonatkozó részét valóban a parlamentben, képviselői indítványként szúrta be a módosításba a kormányoldal. Az ellenzék kifogásolja azt is, hogy így csökkenhet az iskolában ebédelő gyerekek száma, ami az önkormányzatoknak is rossz lehet, mivel ők az ingyen ebéd bevezetésekor komoly fejlesztéseket végeztek az iskolakonyhákon. Szerintük az ingyen ebéd hatására mintegy 20 százalékkal több gyerek járt ebédelni.

Mekkora lesz az adóbónusz?

Milan Krajniak kétszeres adóbónuszt ígér az óvodás gyerekek szüleinek, ilyet jelenleg a 6 évnél fiatalabb gyerekek után kapnak a szülők. Az adóbónusz összege januártól havonta 23,22 euró lesz, ennek a duplája 46,44 euró, vagyis ekkora összeg jár majd a 15 év alatti gyerekek után. Ez azonban az önkormányzatok bevételeit csökkenti, mivel a személyi jövedelemadó az ő bevételük, vagyis a dupla adóbónusz nekik fog hiányozni.

- lpj -