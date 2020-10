Jövőre mindenképpen kötelező lesz az óvodalátogatás az 5 éveseknek, a minisztérium nem halaszt tovább

Nem halasztja el az oktatási minisztérium a törvény hatályát, a 2021/22-es tanévben kötelező lesz az óvodalátogatás az 5. életévüket betöltött gyerekek számára. A beíratás májusban lesz, a minisztérium hozzávetőleges adatai szerint országos szinten mintegy 8000 olyan gyereknek kell helyet biztosítani, aki eddig nem járt óvodába. A ZMOS kérte a törvény hatályának elhalasztását egész 2023-ig, de a minisztérium szerint jövő szeptemberig megoldható a szerintük csak lokális helyhiány. Dunaszerdahelyen, Komáromban és Somorján várhatóan nem okoz majd gondot a gyerekek elhelyezése.

Januárban válik hatályossá az a jogszabály, amely előírja, hogy az iskolakezdés előtti évben minden gyereknek óvodába kell járnia. Ez azt jelenti, hogy azokat a gyerekeket, akik 2021. augusztus 31. előtt betöltik az 5. életévüket, mindenképpen be kell íratni az óvodába. „Habár a törvényt még az előző kormány idején fogadta el a parlament azzal, hogy csak 2020. januárjában lép hatályba, de az előkészítés sok kívánnivalót hagy maga után – jelentette ki Branislav Gröhling oktatási ügyi miniszter. –

Fontosnak tartjuk, hogy minden gyerek azonos startvonalról tudjon indulni az iskolában, ezért folytatjuk a felkészülést, hogy ne kerüljön hátrányba egyetlen gyerek vagy szülő sem.”

Több környező országban is kötelező bizonyos életkor felett az óvoda, Magyarországon például 2015-től a kötelező az ovi, ráadásul három éves kortól.

Az individuális oktatás is megengedett – felügyelet alatt

A óvodalátogatás azonban nemcsak az állami óvodákban valósítható meg. „Individuális formában is elképzelhető, vagyis a szülők is nevelhetik a gyerekeiket, vagy alternatív, nem állami óvodába is járhatnak majd, de ezt a az a törzsóvoda hagyja majd jóvá és ellenőrzi majd, ahová a gyereket beíratták” - tájékoztatott a miniszter. A szülők utazási támogatást is igényelhetnek majd, ha azon a településen, ahol élnek, nincs elég óvodai hely vagy esetleg egyáltalán nincs óvoda.

Regionális kapacitáshiány

Gröhling szerint országos szinten elég óvodai férőhely van – az állami hálózatba tartozó óvodákban 180 ezer hely van, az idei évben pedig 152 ezer gyereket írattak be, de elismeri, hogy vannak olyan régiók, ahol nincs elég kapacitás. Nem ért egyet azonban a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásával (ZMOS), amely szerint mintegy 20 ezer új óvodai helyet kellene kialakítani jövő szeptemberig. Ezt úgy számolták ki, hogy 2019-ben 12 ezer óvodafelvételi kérvényt utasítottak el helyhiány miatt az óvodák, azt pedig a minisztérium ismerte el, hogy mintegy 8 ezer gyerek van jelenleg országszerte, akik nem járnak óvodába, de jövő szeptembertől ez nekik is kötelező lesz. Gröhling szerint azonban ezt a két számot nem lehet összeadni, mivel az elutasított kérvények száma nem azonos a fel nem vett gyerekek számával. A minisztérium úgy véli, hogy legfeljebb 8 ezer férőhelyes pluszkapacitást kell létrehozni szeptemberig.

Plusz 4900 férőhely

A tárca jelenleg készíti elő azoknak a nevelési intézményeknek a nyilvántartását, amelyek nem részei az állami hálózatnak, hogy pontosabban tudják azonosítani a hiányzó kapacitásokat. „Ide sorolhatjuk például a vállalati, a közösségi óvodákat, a nyári óvodákat vagy a gyerekcentrumokat” - magyarázta a miniszter. Szerinte már idén 29 új óvodát vettek fel az állami hálózatba, ahol 3500 gyereket lehet majd elhelyezni, és további mintegy 1400 férőhelynyi kérvény van a minisztériumban, amit év végéig elbírálhatnak.

Dunaszerdahelyen most is van szabad hely

A városokban várhatóan nem lesz gond a férőhelyekkel, ezt támasztjá alá legalábbis a dunaszerdahelyi, a komáromi és a somorjai adatok. Dunaszerdahelyen ebben a tanévben 840 óvodai férőhely van, a 9 óvodába 802 gyerek jár. A többségük, 490 magyar óvodát látogat, a szlovák osztályokba 310 gyereket írattak. Hájos Zoltán polgármester szerint nem okoz majd gondot a városban a kötelező óvodalátogatás. „Lehet, hogy azoknak gond lesz majd helyet találni, akik olyan környező településről akarják ide járatni a gyereküket, ahol az utóbbi időszakban megszűnt az óvoda – mondta a Paraméternek a polgármester. –

A dunaszerdahelyiek mindenképpen prioritást élveznek majd.”

Lesz református óvoda is

Pontos információjuk nincs arról, hogy a kötelező óvodalátogatás mennyivel növelné a gyereklétszámot. „Azt tudjuk, hoyg az egyes évfolyamokban hány gyerek van, ismertek a kapacitási adatok, de az csak jövő májusban derül ki, hogy hány gyereket szeretnének beíratni” - mondta Hájos. Dunaszerdahelyen az utóbbi években bővült a szlovák és a magyar óvodakapacitás is. „Most is van pályázati lehetőség az oktatási minisztériumban további bővítésre is, erről majd a képviselőknek kell dönteniük, hogy szükségünk van-e rá. Emellett a református egyház is készül egy óvoda indítására az Északi 2-es lakótelepen” – tájékoztatott Hájos.

Komáromban van szabad kapacitás, de még bővítenek

„Mintegy 100 fő szabad kapacitásunk van, ez körülbelül fele-fele arányban oszlik meg a magyar és a szlovák óvodák között” - mondta a Paraméternek Keszegh Béla, Komárom polgármestere. Adataik szerint a gyerekek 85 százaléka ma is jár óvodába.

„Évfolyamonként mintegy 10-15 százalék az, akit fel kell majd venni kötelezően. Figyelembe véve, hogy évfolyamonként mintegy 300 gyerek születik, tehát 30-40 gyereket kell majd elhelyezni a kötelező óvodalátogatás miatt” – magyarázta Keszegh.

Komárom pályázott is óvodai kapacitás-bővítésre. „Az egyik pályázat alapján újabb 15 fővel tudunk bővíteni, és még egy másik pályázatunk is folyamatban van” - tájékoztatott a polgármester. Szerinte városokban nem lesz különösebb gond a kapacitás biztosítása, hiszen néhány évtizeddel ezelőtt nagyságrendileg több gyereket kellett elhelyezni.

Somorja: ha kell, tudnak új osztályt nyitni

Somorján is lesz elég kapacitás a következő tanévben.

„Még 3 évesnél fiatalabbakat is fel tudtunk venni, az idei évben is maradt néhány szabad hely, szerintem nem lesz probléma a következő tanévben sem” – tájékoztatott Orosz Csaba polgármester.

A városban elsősorban a betelepülőknek köszönhetően folyamatosan nő a gyerekek száma. „Az utóbbi években szinte minden évben tudtunk új osztályt nyitni, ha jövőre is szükség lenne erre, akkor meg tudnánk oldani” – mondta a polgármester. A városban összesen nyolc óvoda van, szlovák osztály mindegyikben működik, magyar osztályok hat óvodában vannak.

ZMOS: Halasszák el a kötelező óvodalátogatást

A kötelező óvodalátogatás legnagyobb ellenzője a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS), amely 2023-ra halasztaná a kötelező óvodalátogatás bevezetését. Amellett, hogy szerintük hatalmas kapacitásbővítésre van szükség, jogilag is megkérdőjelezhető az óvodalátogatásra való kötelezés. A legnagyobb probléma szerintük, hogy mintegy 860 településen egyáltalán nincs óvoda, a törvény pedig ilyen esetben nem mondja meg, hogy az ilyen faluban lakók számára melyik óvoda számít törzsóvodának. Kifogásolják azt is, hogy az óvodát a községek önkéntesen hozzák létre, a kötelező látogatás bevezetésével viszont az állam gyakorlatilag óvoda létrehozására kötelezi az adott önkormányzatot. „Ennek a költségeit az államnak kellene állnia” – véli a ZMOS.

Lajos P. János