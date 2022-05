Jövőre talán már csak a patikáig kell menni az influenza elleni oltásért

Egy új stratégiával próbálja növelni a szlovák egészségügy az influenza ellen beoltottak arányát, miután az évről évre meglehetősen alacsony.

Fotók: Cséfalvay Á. András - archívum

Gyógyszerészek szerint ez segíthet növelni az érdeklődést, mivel könnyebben elérhető lesz mindenki számára - adta hírül a Markíza.

Miroslava Snopková, a Szlovák Gyógyszerész Kamara elnöke közölte, hogy az elmúlt szezon során csupán a 4%-ot sikerült elérni a társadalmon belüli beoltottságban, noha az ideális állapot 75% lenne.

Zuzana Krištúfková epidemiológus közölte azt is, hogy Szlovákiában sok a felesleges elhalálozás az influenza miatt is, ezért is volna szükség a beoltottság arányának növelésére.

Tomáš Szala, Pozsony megyei orvos szerint ma gyakorlatilag csupán az orvosi rendelőkben van lehetőség az influenza elleni oltás beadására, és ez kevés.

A patikákban történő oltások bevezetéséhez szükség van még néhány törvény módosítására, ugyanakkor a kormány saját programjában is szerepel, hogy erősíteni szeretnék a gyógyszerészek hatásköreit.

A rendelőkön kívüli oltásokkal a koronavírusjárvány kapcsán már van tapasztalatuk, ezért az egészségügyi dolgozók támogatják is ezt a lépést - közölte a Markíza.

A gyógyszertárakban csak gyógyszerészek olthatnának, akik elvégeznek ehhez egy hathónapos kurzust, melyet a Komenský Egyetem Gyógyszerészeti Kara készített elő. Ján Klimas dékán szerint ez lényegében az oltások gyakorlati kivitelezésével kapcsolatos ismereteket, váratlan mellékhatások során esedékes teendőket foglalja magába.

Az Európai Unió 14 államában oltanak gyógyszertárakban, és Franciaországban, valamint Portugáliában is sikerült ezáltal növelni a beoltottak arányát.

(Tvnoviny.sk)