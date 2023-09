Julio Iglesias 80 éves (VIDEÓK)

Julio Iglesias, a "spanyol trubadúr" szeptember 23-án ünnepli nyolcvanadik születésnapját.

Julio José Iglesias de la Cueva Madridban született, apja sikeres orvos volt. Ő maga kezdetben ügyvéd és diplomata szeretett volna lenni, megnyerő arcvonásait és modorát később kiválóan ki is használta - igaz nem a tárgyalóteremben, hanem a rivaldafényben. A labdarúgásban is tehetséget árult el, és tinédzserként megvalósult legnagyobb álma: kapusként bekerült kedvenc klubja, a Real Madrid ifjúsági csapatába. Pályafutását egy autóbaleset törte derékba: gerincsérülést szenvedett és két éven keresztül nem tudott lábra állni. Az ágyhoz kötött Iglesias egy barátjától kapott gitárral ütötte el az unalmas órákat, énekelt és dalokat kezdett írni, közben felfedezte, mennyire megvigasztalja a zene.

Felépülése után, 1968-ban Nagy-Britanniába utazott, hogy befejezze tanulmányait, közben a saját élete ihlette La vida sigue igual (Az élet megy tovább) című dalával szerencsét próbált a kezdő dalszerzők számára évente megrendezett benidormi dalfesztiválon. Legnagyobb meglepetésére első díjat nyert és nyomban lemezszerződést kapott, dala pedig a slágerlisták élére ugrott. Iglesias felfüggesztette jogi tanulmányait és minden idejét a zenének szentelte.

1969-ben jelent meg első albuma, egy évvel később ő képviselte hazáját az Eurovíziós Dalfesztiválon Gwendolyne című dalával, 1971-ben már túl volt az egymilliomodik eladott albumon. A kiváló nyelvérzékkel rendelkező Iglesias sorra jelentette meg dalait németül, olaszul, franciául és portugálul. Hamarosan meghódította egész Európát, 1976-ban pedig New Yorkba látogatott, ahol telt ház előtt lépett fel a Madison Square Gardenben, holott az Újvilágban addig alig ismerték nevét.

A CBS lemezkiadó rögvest szerződtette azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az angolszász nyelvterületet is meghódítsák. Iglesias 1981-ben Cole Porter Begin the Beguine című dalának feldolgozásával felkerült az angliai listákra, az Egyesült Államokban Julio címmel adták ki gyűjteményes albumát, rajta az angol nyelvű, Hey című sikerdallal, és a korong igen szépen fogyott.

Az amerikai közönség kedvence 1984-ben az 1100 Bel Air Place című albuma révén lett, amelyen a country-legenda Willie Nelsonnal közösen énekelte a To All The Girls I've Loved Before című dalt. Az albumon szerepelt Diana Ross és a Beach Boys is, a kaliforniai együttes szolgáltatta a háttérvokált a The Air That I Breathe című örökzöld dal feldolgozásához. A lemezből rövid idő alatt nyolcmillió példány kelt el, csak az Egyesült Államokban négymilliót vásároltak.

Egy baszk terrorista csoport 1985-ben elrabolta Iglesias apját, akit két hét után sikerült sértetlenül kiszabadítani. Az énekes az eset után, családját féltve Floridában telepedett le, gyerekei testőrök gyűrűjében nőttek fel. Sikersorozata nem szakadt meg, 1987-ben Grammy-díjat kapott az Un Hombre Solo című albumáért, duettet énekelt Stevie Wonderrel és Dolly Partonnal is. Az 1996-ban kiadott Tango című albuma vezette a Billboard latin pop listáját, 2003-as Divorcio című lemeze Spanyolországban aratott sikert, a következő években francia nyelvű albumai jelentek meg. 2010-ben világkörüli turnéra indult, 2011-ben 1 címmel jelent meg válogatás legsikeresebb dalaiból, eddigi utolsó albuma, amelyen barátaival énekel duetteket, 2017-ben jelent meg. 2019-ben Grammy-életműdíjjal ismerték el munkásságát.

A latin szívtiprónak számos kapcsolata volt modellekkel, színésznőkkel, hírességekkel. Kétszer nősült, házasságaiból nyolc gyereke született, közülük Enrique maga is sikeres énekes, aki 2015-ben lépett fel először apjával közösen.

A spanyol zene nagykövete először 1988-ban járt Budapesten, 2012-ben a Papp László Budapest Sportarénában adott koncertet. Eddig mintegy 80 albuma jelent meg a legkülönbözőbb stílusokban, 14 nyelven (egy időben hivatalosan ő volt a legtöbb nyelven éneklő előadó). Több mint fél évszázados pályafutása során öt kontinensen ötezernél is több koncertet adott 60 millió ember előtt, 300 milliónál több lemezt adott el, ezzel a legsikeresebb spanyol, a legsikeresebb kontinentális európai és a legsikeresebb latin zenei férfi előadó. Természetesen saját csillaga van a hollywoodi hírességek sétányán és a híres Berklee College of Music díszdoktora.

A közönséget, leginkább a gyengébbik nem képviselőit minden erőfeszítés nélkül elvarázsló Iglesias szavai szerint napi úszással és sok vörösborral tartja magát karban és boldogan vallja, hogy soha nem megy ki a divatból: a közönség mindig vevő romantikus, néha szentimentális dalaira.

