Július elején minden a gyerekekről szól majd a tallósi tó partján - jön az NFGreen KIDS

Az elmúlt két évadhoz hasonló jellegű program várja a gyerekeket és szüleiket a július 1-jén és 2-án a tallósi tó partján megrendezésre kerülő NFGreen KIDSen.

Képen: Az előző évadok fotói

Szombaton délelőtt sportolni és kézműveskedni lesz lehetőségük a gyerekeknek, délután pedig színházi előadásokat nézhetnek meg, többek között az újcirkusz műfajában tevékenykedő Simorág társulat készül a tallósi tó partjára Varázsmese című előadásával, illetve Góbi Rita kortárs táncművész érkezik a legkisebbekhez Ajándék című előadásával. A Várkonyi csibészek idén nem koncertre, hanem egy közös zenélésre várják a résztvevőket, este pedig karaoke-bulin próbálhatja ki magát az, aki énekelni szeret. De ha valaki arra kíváncsi, mit is jelent a színpadi mozgás, erre is választ kap egy workshop keretében.

Vasárnap a Ládafia bábszínház és a Kavics társulat egy-egy előadását nézhetik meg az érdeklődők, a fesztivált pedig egy dobolós workshop zárja, ahol várhatóan afrikai dobokon fog együtt zenélni minden fesztiválozó.

Ezen kívül artista-workshopon vagy drámás foglalkozáson is részt vehetnek a gyerekek, illetve lesz lehetőség csempét festeni, agyagozni. A jól bevált csónakkölcsönzés és palacsintasütés is immár hagyományosan helyet kap az idei fesztivál programjában is, és további újdonságként mászófalon is kipróbálhatják magukat a kevésbé tériszonyos gyerekek és felnőttek.

Róka úr kompániája szintén megjelenik a fesztiválon, vagyis azok is jól járnak, akik minőségi olvasmányokkal szeretnék megajándékozni gyermeküket az iskolaév lezárása alkalmából.

A Vekker Műhely és a Gurigongo Symposium Zöld vakáció! rajzpályázatának eredményhirdetése is a fesztiválon valósul meg, aki pedig a rejtvények világát kedveli, egy szabadulósátorban próbálhatja ki képességeit.

Az idei NFGreen KIDS-et a szervezők szeretnék a családi fesztivál jellegtől a családi tábor-jelleg felé elmozdítani, ezért hangsúlyos szerepet kaptak a programban azok a foglalkozások, ahol a gyerekek együtt, egymással interakcióba lépve tudnak részt venni.

Jegyárak A belépőjegy ára: 8 euró / nap

A fesztiváljegy ára: 15 euró (sátrazóknak)

(PR-cikk)