Júliusban is nőtt a munkanélküliség Szlovákiában

A regisztrált munkanélküliek aránya júliusban elérte a 7,65%-ot Szlovákiában.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az előző hónappal összehasonlítva ez 0,25 százalékos növekedést jelent. Éves összehasonlításban 2,68 százalékponttal emelkedett ez az arány. Erről a Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) tájékoztatott csütörtökön.

A rendelkezésre álló álláskeresők száma júliusban elérte a 209 786 főt. Az egy hónappal korábbi adatokkal összehasonlítva ez a létszám 6200 fővel emelkedett, ami 3,05 százalékos növekedésnek felel meg.

Az összes álláskeresővel számoló regisztrált munkanélküliségi ráta júliusban elérte a 8,44%-ot. Az egy hónappal korábbi adatokkal összehasonlítva ez 0,24 százalékpontos, az egy évvel korábbi adatokkal összehasonlítva pedig 2,37 százalékpontos emelkedést jelent.

Júliusban 15 030 regisztrált munkanélkülinek sikerült elhelyezkednie a munkaerőpiacon. A júniusi hónappal összehasonlítva ez 1044 fővel több. „Így már harmadik hónapja nő azoknak az álláskeresőknek a száma, akik sikeresen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon” – hangsúlyozta az ÚPSVR.

A betölthető állások száma szintén nőtt. Július végén 69 547 betöltendő állást tartottak nyilván a munkaügyi hivatalok, ami 1502-vel több, mint az előző hónapban. A legtöbb üres pozíció Pozsony megyében volt (21 252 db), a legkevesebb pedig Kassa megyében (4000 db).

„Jó jel, hogy 2020 májusától csökken azoknak a munkáltatóknak a száma, akik tömeges elbocsátásokat jelentettek be, ezenkívül azoknak az alkalmazottaknak a száma is, akiknek az állása veszélyben van” – hangsúlyozta az ÚPSVR. Júniusban és júliusban a cégek 695 munkahelyet akartak megszüntetni. Ezek a számok a járvány ellenére kedvezőbbek, mint amilyenek a tavalyi év ugyanezen időszakában voltak. Akkor 866 munkahelyet akartak megszüntetni. Az év elejétől kezdődően 6878 veszélyben lévő munkahelyet jelentettek be a munkáltatók. Ezek közül eddig 1268 darab szűnt meg.

A munkaügyi minisztérium Szociálpolitikai Intézete szerint a munkaerőpiac stabilizálásához többek között az Elsősegély program is hozzájárult, melynek köszönhetően az állam támogatta a munkahelyek körülbelül negyedének a megtartását. „A koronavírus terjedésének a lassulása is jelentős szerepet játszott, mert így a gazdaság gyorsabban visszatérhetett a csaknem normális kerékvágásba. A következő tényező az export feléledése volt, hiszen ennek mértéke júniusban az előző hónaphoz képest 40%-kal nőtt” – tette hozzá az ÚPSVR.



(TASR)