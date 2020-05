Június 1-jétől működhetnek az iskolai étkezdék és kinyithatnak a bölcsődék is

Június 1-jétől újra kinyithatnak az iskolai étkezdék és a bölcsődék, de be kell tartaniuk a munka-, szociális és családügyi minisztérium által meghatározott irányelveket – tájékoztatta pénteken a TASR hírügynökséget Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az oktatási minisztérium határozata értelmében az óvodákat is kinyitják. A nulladik, az 1-5 évfolyamába, valamint a speciális alapiskolába járó gyerekek is mehetnek iskolába június 1-jétől, az iskolai klubok is működni fognak.

Június elejétől le lehet tenni a szakmai, a nyelv-, a felvételi, a záró- és az érettségi vizsgákat a középiskolákban.

Ha a fenntartó úgy dönt, újra megnyithatnak más oktatási intézmények is.



(TASR)