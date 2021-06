Június 9-től az uniós tagállamokból PCR-teszt nélkül is beutazhatnak a beoltottak Franciaországba

Az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákkal beoltott uniós állampolgárok június 9-től negatív PCR-teszt hiányában is beutazhatnak Franciaországba, a Nagy-Britanniából és az Egyesült Államokból érkezőktől azonban továbbra is kérni fogják a hatóságok a tesztelést, függetlenül attól, hogy felvették-e az oltást - jelentette be a francia kormány.

Fotó: AP

Franciaország jövő szerdától három kategóriába sorolja az országokat a járványhelyzet alapján, s aszerint szabályozza a beutazási feltételeket.

A zöld színnel jelölt államokból (schengeni övezet, Ausztrália, Dél-Korea, Izrael, Japán, Libanon, Új-Zéland, Szingapúr) érkezőknek nem kell igazolniuk a beutazás okát, csak egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet vagy gyorstesztet kell felmutatniuk abban az esetben, ha nincsenek beoltva.

Ezekből az országokból az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákkal (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) beoltottak szabadon beutazhatnak, negatív teszt felmutatás nélkül. A kétdózisú oltóanyagok esetében legalább két hétnek kell eltelnie a második injekció után, az egydózisúak esetében pedig legalább négy hétnek.

A vörös színnel jelölt országokból (Dél-afrikai Köztársaság, Argentína, Bahrein, Banglades, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica, India, Nepál, Pakisztán, Srí Lanka, Suriname Köztársaság, Törökország, Uruguay) kizárólag halaszthatatlan indokkal engedélyezett a beutazás, és a beoltottak számára is kötelező egy negatív teszt felmutatása, valamint egy 7-10 napos karantén is.

A narancs színnel jelölt országokból, mint például Nagy-Britanniából és az Egyesült Államokból minden beutazónak teszteltetnie kell magát, akkor is ha be van oltva, és a hétnapos karanténkötelezettség is érvényben marad, jóllehet a hatóságok korábban jelezték, hogy azt egyelőre nem ellenőrzik.

MTI