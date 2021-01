Júniustól mégiscsak parkolási forradalom lesz Dunaszerdahelyen – mutatjuk a részleteket!

Mégiscsak megvalósul a lakótelepi rezidens parkolási reform Dunaszerdahelyen, az eredeti javaslathoz képest egy kisebb enyhítéssel. Kérdés marad viszont, hogy lesz-e hozzá elég parkoló, mivel néhány képviselő szerint nem.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András / Továbbá megtekinthetők azok a térképek, melyeken kékkel jelölték a rezidens, pirossal pedig az alternatív parkolóhelyeket

Bő egy hónap elteltével ismét a dunaszerdahelyi városi képviselő-testület asztalára került a rezidens parkolást bevezető rendeletmódosítás. December elején ugyan a szoros többség a javaslat mellett szavazott, de az általánosan kötelező érvényű rendeleteket és módosításaikat háromötödös többséggel kell jóváhagyni, az pedig egy szavazat híján nem volt meg. Akadtak MKP-frakciótagok is, akiknek nem tetszett.

Ilyenkor egyébként alaphelyzetben fél évig nem foglalkozhatna az önkormányzat ehhez hasonló módosítással, ám ha a képviselők háromötöde mégis így dönt, akkor igen. Ez esetben ez így történt, és mivel a javaslat újratárgyalásához szükséges háromötödös többség megvolt, így sejthető volt, hogy mi lesz az egész történet végkimenetele.

De térjünk rá magára a javaslatra, mi is ez a rezidens parkolási rendszer. Ennek lényege a következő pontokban olvasható:

Tudni kell, hogy nem a belvárosi nappali fizetős, hanem a lakótelepi parkolást érinti (az éves vagy más időszakos parkolókártyák sem érvényesek itt), mégpedig a munkaidő utáni és éjszakai időszakban, este 18 és reggel 8 óra között.

A kijelölt lakótelepi rezidens parkolókat csak az ott lakók használhatnák igyenesen. A javaslat indoklásában is szerepel, hogy egyrészt a lakosoknak szeretnének kedvezni azzal, hogy hazaérve a munkából legyen parkolóhelyük a panelházuk előtt, másrészt a dunaszerdahelyi bejelentett lakhellyel nem rendelkezőket is „motiválnák” arra, hogy jelentkezzenek be állandó vagy átmeneti jelleggel a lakásba, ahol élnek.

Egy-egy lakáshoz 1 vagy 2 ingyenes rezidens parkoló tartozna attól függően, hogy abban a lakásban egy vagy legalább két felnőtt él, akinek ott van az állandó lakcíme.

Állandó lakhelyen egy harmadik autó évi 200, a negyedik 300, az ötödik vagy azon túli autó pedig 750 euróért parkolhatna.

Átmeneti vagy adminisztratív lakcím esetén egyetlen autót regisztrálhatnának arra az adott lakásra.

Átmeneti vagy adminisztratív lakcímhez pedig egy második rezidens parkoló évi 250, a harmadik 350, a negyedik 550 és az ötödik 750 euróért járna.

A város panelházas lakótelepeiből négy zónát alakítottak ki, az adott zónán belül bejelentett lakcímmel rendelkezők pedig abban az övezetben tulajdonképpen bármelyik rezidens parkolót használhatnák egész nap, nemcsak azt, amely a házuk előtt van.

Akik viszont nem azon a környéken laknak, azoknak este hattól reggel nyolcig két lehetőségük van: alternatív parkolóhelyen hagyják az autójukat ingyen, ami mindegyik zónában legfeljebb néhány száz méterre található bármely lakóháztól, vagy pedig a nappal a belvárosban érvényes óránkénti parkolódíjat fizetnek az éjszakai időszakban.

Ehhez érkezett most egy módosítás, miszerint a dunaszerdahelyiek, akik regisztrálnak a rendszerbe, egy órát a lakhelyükön kívüli rezidens zónákban is parkolhatnak ingyen esténként, amikor az fizetős lenne

A hétvégéken vagy ünnepnapokon ingyenes maradna az éjszakai parkolás a lakótelepeken is bárki számára, hogy ezzel ne gátolják a családlátogatásokat, családi ünnepségeket. Tehát pénteken este és szombaton este nem kellene fizetnie a látogatóknak sem, a hétfőre virradó vasárnap este viszont már igen. Ünnepnapokon az előző este ingyenes volna, a munkanapra virradó éjszaka viszont már nem.

A rezidens parkolási rendszer tehát nem érinti a családi házas övezetben vagy az olyan lakótelepeken élőket, ahol nem városi tulajdonban vannak a parkolók (pl. Kertész utca), vagy legalábbis a saját parkolójuk regisztrálása céljából nem kell a városi rendszerbe bejelentkezniük.

A rendszer eredetileg január 1-jétől lépett volna érvénybe, három hónapos türelmi idővel, a módosítás azonban tartalmazza, hogy a rezidens parkolás június 1-jén kerül bevezetésre, míg a városi rendőrök júliustól kezdik ellenőrizni. Tehát addig kellene mindenkinek regisztrálnia, akit ez érint.

Az újfajta parkolási rendszer mellett a polgármester a decemberi plénumon már érvelt azzal, hogy ezáltal tulajdonképpen kitilthatók volnának a lakótelepekről a szerelőkocsik vagy a nagyobb méretű furgonok, kisteherautók, melyek nem egyszer több parkolóhelyet is elfoglalnak. Az igazság viszont az, hogy a rendszerbe egy-egy lakáshoz céges autó is regisztrálható, amennyiben az azt használó személy benyújtja a kocsi használatát igazoló dokumentumot, megbízást.

Hájos Zoltán következő érve az volt, hogy ahol ehhez hasonló parkolási rendszert bevezettek, ott rövid időn belül 15-20%-kal csökkent a parkoló autók száma a lakótelepeken.

A rezidens parkolás dunaszerdahelyi bevezetése ellen viszont több érvet is felhoztak a képviselők már decemberben, és ezekre csak részben született megoldás a mostani beterjesztéssel is. A legfőbb érv, amit több képviselő is említett, hogy elsősorban az Észak II-es és a Kelet lakótelepeken jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő parkoló azok számára sem, akik valóban ott laknak, nemhogy alternatív parkolókat jelöljenek ki azok számára, akik nem, vagy nincsenek bejelentkezve, esetleg bármelyik ott lakó vendégei.

Antal Ágota az e heti ülésen például megemlítette, hogy a város két pontján is megszámolta a lakásokat és a rendelkezésre álló parkolókat.

„A Városháza téren például két panelházban összesen 90 lakás van, és 59 parkoló tartozik hozzájuk, beleértve azokat, amelyeket a többi lakóházzal együtt használnak. Az Észak II-es lakótelepen kiválasztott panelházaknál 216 lakáshoz 162 parkoló tartozik. Ezt a javaslatot nem tudom jó szívvel megszavazni, mert a gyakorlatban megvalósíthatatlan” – szögezte le.

Úgy véli, hogy amikor sor kerül a regisztrációra, előfordulhat, hogy egy idő után hiába igényel majd egy-egy regisztrált lakos egy vagy két parkolót abban a rezidens zónában, ahol él, mert nem lesz több. Például ha az említett 162 parkolót kettesével igénylik, akkor a 82. lakásnak a 216-ból már nem jut. Ha egyesével, akkor meg a 163-iktól hátra lévő több mint 50-nek.

Brunczvik Tünde (MKP), aki decemberben hasonlóképp érvelt, és végül nem szavazta meg a rendeletmódosítást, most elmondta, fenntartja, hogy alternatív parkolók valójában nem léteznek a lakótelepeken, mivel azokat is a rezidensek használják, ráadásul a parkolók hiánya miatt a járdákon és a zöld területeken is parkolnak, most azt mondta: „Próbáljuk meg, hagyjuk jóvá és a jövőben el kell gondolkodni azon, hol lehet kialakítani további parkolókat.”

Ahogy fentebb említettük, a rendelet egyik fontos módosítása a legutóbbi verzióhoz képest, hogy a dunaszerdahelyiek számára egy órányi parkolást engedélyez a sajátjuktól eltérő rezidens zónában.

Tehát ha látogatóba megyünk vasárnap, hétfő, kedd, szerda vagy csütörtök este hat után (feltéve, hogy nem ünnepekről van szó) valamelyik lakótelepre, akkor egy órát parkolhatunk ingyen. Ehhez az kell, hogy az autónk regisztrálva legyen a rendszerben (ez esetben akkor is, ha nem lakótelepen élünk), és kapunk egy nullás parkolójegyet, mikor megérkezünk.

Hakszer Roland független képviselő továbbra is azt kifogásolta, hogy a rezidens parkolás a dunaszerdahelyieket is érinti, nemcsak azokat, akik nem regisztrált lakhellyel élnek itt vagy máshonnan jönnek a városba. Emellett úgy véli, hogy az embereknek most teljesen más problémáik vannak, minthogy azzal foglalkozzanak, júniusig legyen bejelentve az autójuk a városi parkolási rendszerbe.

Az egész rendszer egyébként igényli, hogy parkolóautomatákkal szereljék fel a lakótelepeket, addig azonban marad az SMS-ben vagy online applikációban kiváltható parkolójegy, amely a regisztráltak számára a jelzett egy órán túl megegyezik a nappali belvárosival (0,50 cent egy órára, 0,60 cent SMS-parkolójegyként).

A javaslatot a jelenlévő 19 képviselőből ezúttal 16-an támogatták, Antal Ágota, Hakszer Roland és Őri Rita nem (mindhárman függetlenek). Horváth Zoltán (független) és Puha György (MKP) nem volt jelen.

Az alábbi térképeken az egyes lakótelepeken kékkel jelölték a rezidens, pirossal pedig az alternatív parkolóhelyeket:

(SzT)