Erika Jurinová és Jozef Viskupič, az OĽaNO a priatelia megválasztott parlamenti képviselői lemondanak a mandátumukról.

Fotó: TASR

Mindketten a megyeelnöki posztjukat töltik be továbbra is – Viskupič Nagyszombat megye, Jurinová pedig Zsolna megye elnöke. Erről közösen számoltak be keddi sajtótájékoztatójukon.



(TASR)