Kábítószerrel bizniszeltek a szlovák nagykövetség tagjai Moszkvában? Az orosz tévé riportjában több dolog sem stimmel

Kábítószeres bűncselekménybe keveredtek a moszkvai szlovák nagykövetség munkatársai, legalábbis ezt állítja az orosz NTV, amely terjedelmes riportot készített az esetről. A szakértő szerint viszont több dolog sem stimmel az egészben – írja a Čas.sk.

Forrá: NTV

Titkos tanú, akinek nem mutatják az arcát, biztonsági kamerás felvétel, elkövető, akit rendőrök tuszkolnak be egy cellába. Első ránézésre egy átlagos bűnügyi riport, csakhogy állítólag szlovákiai érdekeltsége is van. Az orosz NTV riportja szerint a rendőrség és a titkosszolgálat lecsapott egy kábítószerrel foglalkozó bűnszervezetre. Az ügyletek állítólag Szlovákia moszkvai nagykövetsége előtt is zajlottak, amit térfigyelő kamerák felvételei is bizonyítanak. Ezeken állítólag a nagykövetség legkevesebb két tagja látható. A szakértő szerint viszont nagy a valószínűsége, hogy koholmányról van szó.

Radovan Bránik biztonsági elemző a Nový Časnak elmondta, hogy több dolog sem stimmel az üggyel kapcsolatban. Az első, hogy a riportban egy olyan felvétel sincs, amely bármiféleképpen bizonyítaná a szlovák diplomaták illegális tevékenységét az Orosz Föderáció területén.

„Ismeretlen személyek láthatók, és nagyon furcsa, hogy a pénzt tartalmazó borítékot az utcán, az emberek előtt adják át, noha korábban a szlovák nagykövetség épületében is találkoztak, ahol tanúk nélkül, a kamerák tekintete elől elrejtve bonyolíthatták volna le az üzletet“

– mondta a szakértő, aki szerint semmit sem lehet kizárni, de szerinte az NTV által közölt riport nem bizonyít semmit.

Emellett azt is furcsának találja, hogy semmit sem lehetett hallani a történtekről, ugyanis, ha valóban kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény elkövetésével gyanúsították volna meg a szlovák nagykövetség munkatársait, akkor az orosz kormány kérvényezte volna a kiadatását az eljárás megkezdéséhez.

„Ha a gyanúsított megszólal a televízióban, akkor hol vannak a szlovákiai gyanúsítottak, hol van a vádemelési kérelem, illetve miért nem toloncolták ki őket az Orosz Föderáció területéről, hogy ha diplomáciai mentességet élveztek?“

– teszi fel a kérdést Bránik.

Hogy az egész riport valószínűleg kitaláció, az is bizonyítja, hogy a szlovák külügyminisztérium nem értesült az esetről.



(Čas.sk)