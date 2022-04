Kaczynski: nem baleset volt a 2010-es szmolenszki repülőgép-szerencsétlenség, hanem az oroszok állnak mögötte

Jaroslaw Kaczynski, a vezető lengyel kormánypárt, a Jog is Igazságosság (PiS) elnöke azt állítja, hogy a 2010-es szmolenszki szerencsétlenség nem baleset volt, hanem támadás, és az oroszokra mutogat.

Fotó: TASR/AP

A lengyel légierő Tu–154M utasszállító repülőgépe 2010. április 10-én zuhant le az oroszországi, szmolenszki katonai repülőtér közelében. A gép fedélzetén Lengyelország politikai és katonai vezetésének számos tagja utazott, köztük az akkori lengyel köztársasági elnök, Lech Kaczynski, Jaroslaw Kaczynski testvére.

A küldöttség a katyńi vérengzés 70. évfordulójának alkalmából tartott megemlékezésre. A repülőgép 96 utasa közül senki sem élte túl a katasztrófát.

Jaroslaw Kaczynski már korábban is beszélt arról, hogy Moszkva keze van a dologban, most viszont azt állítja, bizonyítékai is vannak erre vonatkozóan.

Kaczynski a repülőgép-szerencsétlenség 12. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen azt mondta, nem baleset, hanem támadás történt. A több ezres tömeg előtt kijelentette, „teljes és több forrásból megerősített választ kapott – többek közt külföldről is” a repülőgép-szerencsétlenség okával kapcsolatban. További részleteket egyelőre nem közölt, de azt mondta, az információkat hamarosan nyilvánosságra hozzák.

Kaczynski elismerte, hogy még nem azonosították azokat, „akik meghozták a döntés és azokat, akik végrehajtották – Lengyelországban, de különösen Oroszországban”.

Az ukrajnai orosz invázió kapcsán Kaczynski figyelmeztetett: „amit ma Ukrajnában látunk, az bárhol megtörténhet, nemcsak Lengyelországban, hanem Párizsban, de akár Berlinben vagy Rómában is."



(TASR)