Kadhafi fia jelentkezett az elnökválasztásra Líbiában

Regisztráltatta magát jelöltként a líbiai elnökválasztásra a néhai diktátor, Moammer Kadhafi fia, Szaif al-Iszlám vasárnap az ország déli részében fekvő Szebha városban a közösségi médiában megjelent fotók tanúsága szerint.

Fotó: TASR/AP

A regisztráció hírét egy illetékes is megerősítette.

A választást december 24-én tartják. A 49 éves Szaif al-Iszlám Kadhafi egyike a jelöltek listáján szereplő ismert személyiségeknek, akik között ott van az ország keleti felét ellenőrzése alatt tartó Halifa Haftar tábornok, Abdulhamíd Mohamed Dbeibeh ügyvezető miniszterelnök és Aguila Száleh parlamenti elnök is.

A tervezett elnök- és parlamenti választásokat továbbra is kétségek övezik, mivel az egymással versengő kelet- és nyugat-líbiai frakciók és politikai testületek a választások menetrendjéről és arról is vitatkoznak, hogy ki indulhat jelöltként.

A kötélhúzás a szélesebb értelemben vett líbiai békefolyamatot is veszélyezteti, amelynek többek között célja a régóta megosztott állami intézmények egyesítése és a külföldi zsoldoscsapatok kivonása.

A párizsi nemzetközi Líbia-konferencián a résztvevők pénteken megállapodtak abban, hogy büntetőintézkedéssel sújtják, aki megzavarja vagy megakadályozza a voksolást, de továbbra sincs megegyezés a kormányzás szabályairól.

Kadhafi feltehetően a NATO-támogatta 2011. évi felkelés előtti időszak nosztalgiájára épít, de elemzők szerint elképzelhető, hogy nem ő lesz a választás győztese. A Kadhafi-korszak sok líbiai emlékezetében a kemény önkényelvűség korszakaként él, Szaif al-Iszlám pedig olyan sokáig távol volt a hatalomtól, hogy nehéz lesz annyi támogatót mozgósítania, mint vetélytársainak - jegyezte meg a Reuters brit hírügynökség.

Moammer Kadhafit 2011 októberében fogták el szülővárosában, Szirtben, és agyonlőtték.

Szaif al-Iszlám esélyeit feltehetően az is csökkenti, hogy azzal gyanúsítják: az apja hatalmának megdöntésére irányuló 2011-es felkelések alatt békés tüntetők meggyilkolására szólított fel. Még abban az évben elfogta őt a nyugat-líbiai Zintánt ellenőrző milícia. Egy bíróság Tripoliban 2015-ben távollétében halálra ítélte. A megbuktatott diktátor fia videokonferencia keretében vett részt a tárgyaláson, azonban a zintáni erők nem adták ki őt a fővárosban működő hatóságoknak, és több évet töltött el fogságban a külvilágtól gyakorlatilag teljesen elszigetelve. A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2014 óta követeli az emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsított férfi kiadatását.

A fiatal Kadhafi tíz évvel az elmenekülését és több éves fogságát követően jelentette be a The New York Times című amerikai napilapnak idén augusztusban adott interjúban, hogy adott esetben indulna az elnökválasztáson.



