Kaliňák az utolsó kommunista főtitkosszolga nyomdokaiba lépett, az USA-val kötendő szerződésnek meg Boris Kollár tehet keresztbe

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Túl hosszú ideig nevelik otthon kisgyermekeiket a szlovákiai anyák. Mathias Cormann, az OECD főtitkára - aki a napokban Eduard Heger miniszterelnökkel is tárgyalt - szerint csökkenteni kellene az anyasági szabadság hosszát, mert ez Szlovákiában az egyik leghosszabb a szervezet tagállamai közül. Corman szerint ez a nőknek is hátrányos, mivel ez negatív hatással van a karrierjükre és így a fizetésükre is.

Míg nálunk a gyermek három éves koráig maradhat otthon az egyik szülő – általában az anya – addig vannak olyan országok, ahol ez a támogatott időszak csak néhány hónap hosszúságú.

Az OECD főtitkárának álláspontját erősíti a pénzügyminisztérium Pénzpolitikai Intézetének egy 2020-as elemzése is, amely szerint Szlovákiában a legalacsonyabb a kisgyermekes anyák foglalkoztatottságának aránya az EU-ban. Milan Krajniak szociális ügyi miniszter azonban nem tervezi az anyasági hosszának rövidítését, mert szerinte a szlovákiai rendszer jól működik.

Hamarosan a 18 év alattiak is megkaphatják a 3. adagot

A héten változhatnak a COVID-oltások szabályai, az egészségügyi minisztérium azt tervezi, hogy engedélyezni fogja a harmadik adag felvételét a 12-17 éveseknek is. Ők jelenleg még csak két adag oltást kaphatnak, a harmadik felvételéhez szakorvosi ajánlásra van szükségük.

Elena Prokopová, a kormány szakértői bizottságának tagja szerint már folynak az előkészületek a harmadik oltással kapcsolatban, napok kérdése, hogy mikor tájékoztatnak róla.

Várhatóan azonban marad a hat hónapos várakozási idő a második adag után, vagyis januárban csak azok a tinédzserek vehetik fel a harmadik adagot, akik már júliusban megkapták a második adagot.

Csökkent a kórházban ápolt covidosok száma

Tovább csökkent a kórházban ápolt COVID-betegek száma, vasárnap már csak 1807-en szorultak kórházi ápolásra, viszont újabb 52 ember hunyt el a fertőzés következtében. Viszonylag lassan halad az oltási program, habár a harmadik oltás iránt még mindig nagy az igény – vasárnap több mint 15 ezren vették fel.

A Smer népszavazást szeretne az USA-val kötendő szerződésről is

A hét egyik főbb politikai témája továbbra is az USA és Szlovákia közti katonai szerződés marad. Hétfőn Zuzana Čaputová köztársasági elnök munkareggelin fogadta Eduard Heger miniszterelnököt és Boris Kollárt, a parlament elnökét, a megbeszélés legfontosabb témája éppen ez, a kormány által múlt héten már jóváhagyott nemzetközi szerződés volt. A dokumentumot azonban még a parlamentnek is el kell fogadnia, majd a köztársasági elnök aláírása következhet.

Az ellenzék azonban a konspirációs weboldalak mintájára az ország függetlenségének elvesztéséről és amerikai katonai támaszpontok létrehozásáról beszél a szerződés kapcsán, a Smer pedig népszavazásra bocsátaná a dokumentumot.

Az ellenzéki párt javaslatáról már kedden tárgyalhat a törvényhozás, habár a kormánypártok – néhány képviselőtől eltekintve – egyelőre egységesen támogatják a a dokumentum elfogadását. A kakukktojás ezúttal is Boris Kollár pártja, a Sme rodina, ők még tárgyalni akarnak Jaroslav Naď védelmi és Ivan Korčok külügyminiszterrel.

Kaliňák idején kommunista titkosszolgák iratait semmisítették meg

A Smer kormányzása nemcsak a maffia és az állami szervek összefonódását segítette elő, hanem a kommunista rendszer visszaéléseinek kivizsgálásának is keresztbe tett.

A belügyminisztérium Robert Kaliňák irányítása alatt, 2017 és 2018 során több száz volt kommunista állambiztonsági (ŠtB) ügynök iratát semmisítette meg, akik a 1960-as és 70-es években lehettek aktívak.

Az iratokat már át kellett volna adniuk a Nemzeti Emlékezet Hivatalának, de ezt elszabotálták, és inkább megsemmisítették azokat. A hivatal szerint 1989 decembere óta ilyen mennyiségű iratmegsemmisítés nem történt, a rendszerváltáskor az ŠtB utolsó vezetője, Alojz Lorenc parancsára cselekedtek így.

Lajos P. János