Kaliňák nem lesz újra a Smer alelnöke, de a pártot fogja védeni az újságoktól

A Smer elnöke lépten-nyomon sajtótájékoztatót tart, szerdán a parlamentben kérdezték néhány témában.

Robert Fico (Fotó: TASR)

Robert Fico beszélt például arról, hogy Robert Kaliňák a Smer július 18-i közgyűlése után már nem lesz újra a párt alelnöke és nem lesz benne a vezetésében is. "Ez már végleges" - fogalmazott.

Emlékeztetett viszont arra, hogy Robert Kaliňák egy jogászcsapatot hozott létre, mellyel majd "a Smert fogja védeni olyan újságoktól, mint például a SME".

Azt viszont nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy egy másik Kaliňák kerülne be a vezetésbe. Erik Kaliňákról, a volt belügyminiszter unokaöccséről van szó, aki a választásokon a Smer-SD listájának 150 helyéről indult, de nem jutott be a parlamentbe. Vele kapcsolatban csupán annyit közölt, hogy még nem született végleges döntés.

Támogatásáról biztosította viszont Ľuboš Blahát, mégpedig abban, hogy legyen ő a Smer egyik alelnöke. Kérdezték arról, hogy vajon Blaha tagja-e a Smernek, mivel korábban úgy volt képviselője a pártnak, hogy közben nem volt a tagja. A választ viszont elhárította azzal, hogy eleve meglepi őt ez a kérdés, és azt tanácsolta a sajtónak, hogy forduljanak inkább Igor Matovičhoz és kérdezzék meg a pártjáról, vajon annak tagjai "beférnek-e együtt egy liftbe" vagy pedig arról, hogy miért íratta át a vagyonát a feleségére.

Martin Glváčcsal kapcsolatban is kérdezték, hogy ő marad-e a Smer pozsony megyei elnöke a közgyűlés után, mire Fico azt mondta, pillanatnyilag élvezi a regionális szervezet bizalmát. Glváč tavaly még a parlament alelnöke volt, mely funkciójáról azt követően mondott le, hogy nyilvánosságra került a kommunikációja Marian Kočnerrel és Alena Zsuzsovával.

Norbert Bödörrel összefüggésben és az általa folytatott online kommunikációról is faggatták, de csak annyit közölt, hogy őt annyira ismeri, mint számos másik vállalkozót Szlovákiában. Fico korábban többször is részt vett a Bödör családhoz köthető Bonul őrző-védő és biztonsági cég rendezvényein, beszédet is mondott, de erről Fico csak annyit mondott, hogy több tucatnyi más cég eseményeire is elment.

Cinikusan hangsúlyozta, hogy rá vonatkozóan a média semmit nem fog találni. "Nekem semmilyen kommunikációm nem létezik" - fogalmazott.

A Smer közgyűlésére szombaton, július 18-án kerül sor, melyen a párt elnököt, alelnökeit és vezérigazgatóját is megválasztják. Fico hétfőn bejelentette, hogy a pártelnöki funkcióért való indulása az ő utolsó küldetése.

(SME)