Kaliňák szlovák lövegeket kínálgat Azerbajdzsánnak, ahová legálisan még nem adtunk el ilyesmit

Azerbajdzsán és Szlovákia között már az előző kormányok idején is folytak titkos tárgyalások tüzérségi haditechnikai eszközök eladásáról. Ez iránt az állami fegyvergyár és a Michal Strnad nagyvállalkozóhoz tartozó csoport is érdeklődik - írja a Denník N.

Robert Kaliňák Azerbajdzsánban

A hatásköri törvény köztársasági elnök által elutasított, de a parlament által újra elfogadott módosításai között van, hogy a jövőben a védelmi minisztériumnak nem kell úgymond hallgatnia a külügyminisztériumra, hanem anélkül is kiadhat licenceket hazai gyártású fegyverek, haditechnikai eszközök kivitelével kapcsolatban. Azerbajdzsán viszont a 90-es évek közepe, a örmény kisebbség által lakott Hegyi Karabah tartomány első megtámadása óta fekete listás, embargó van érvényben a fegyverek exportálására.

Erről ugyanakkor már a Heger- és Ódor-kormányok alatt is folytak tárgyalások a két országok között, Kaliňák pedig nyélbe is ütné a bizniszt. A szlovák védelmi miniszter a múlt héten Bakuban találkozott Ilham Alijev azeri elnökkel, és szlovák haditechikát kínálgatott neki, többek között önjáró lövegeket is.

A Denník N úgy értesült, hogy konkrétan 24 darab Zuzana típusú nehezebb, illetve BIA típusú könnyebb lövekről van szó.

Rastislav Káčer korábbi külügyminiszter (Heger-kormány) úgy nyilatkozott, hogy az ő idejükben nem igazán hajlottak arra, hogy ilyen halálos technikát adjon el az ország Azerbajdzsánnak, mint amilyenek a lövegek és az abba való lövedékek, mivel attól tartottak, ezzel nőne a kockázata a Hegyi Karabah-beli konfliktus eszkalációjának. Miroslav Wlachovský, az Ódor-kormány külügyminisztere viszont megerősítette, hogy azeri kollégájával korábban beszéltek a Zuzanákról is, noha hozzátette, ez nem jelent automatikusan üzletet.

Felmerül a kérdés viszont, hogy mi a helyzet ilyenkor Örményországgal, amelyet Azerbajdzsán helyenként a létében fenyeget. A kormány tisztviselőinek korábbi nyilatkozatai arra engednek következtetni, hogy Szlovákia kulturálisan közelebb áll Örményországhoz, és erre prioritásaként is tekint. Andrej Danko például a parlament elnökeként 2016-ban állami kitüntetést is kapott Jerevánban, és Tomáš Taraba (SNS-jelölt) jelenlegi környezetvédelmi miniszter is szimpátiáját fejezte ki a keresztény örményekkel szemben, mikor az azeriek megtámadták Hegyi Karabahot.

A Denník N megemlíti, hogy épp az említett a pár hetes bombázás során régebbi szlovák lövegeket is használtak az azeriek. Azerbajdzsánba ezeket feketén vitték ki, de tulajdonképpen a Smer-jelöltek csendes beleegyezésével.

A cseh média 2018-ban figyelmeztetett arra, hogy a Michal Strnadhoz tartozó fegyverkereskedő csoport licencet kapott a szlovák hivataloktól a Dana típusú lövegek és RM-70 típusú rakétavetők kivitelére. Illetve egész pontosan izraeli exportot engedélyeztek, de végül a lövegek Azerbajdzsánban kötöttek ki. A Denník N pedig arról értesült, hogy a CSG puhatolózott, hogy a szlovák hivatalok vajon újra engedélyeznének-e ilyen kivitelt.

(Denník N)