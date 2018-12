Kaliňák távozása után Drucker hamar feladta a belügyminiszterséget, de most visszatérne a politikába

Tomáš Druckert a második Fico-kormány idején Ján Počiatek (Smer) közlekedésügyi és távközlési miniszter nevezte ki a Szlovák Posta élére, a harmadik Fico-kormány idején pedig ő lett az egészségügyi miniszter.

Idén tavasszal, amikor meggyilkolták Ján Kuciakot és kedvesét, majd beomlott a Fico-kormány, a Peter Pellegrini vezetésével felálló új kabinetben Robert Kaliňák helyére Druckert kérték fel, aki eleinte meglehetősen ódzkodott ettől, de végül elvállalta a belügyminiszteri posztot. Mikor azonban a tüntető tömet Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány távozását követelte, ám ő lemondani nem kívánt, Drucker pedig a vele történt egyeztetés után leváltani nem akarta, helyette ő maga távozott a miniszteri székből, mindössze három héttel a kinevezése után. Gašpar ezután beszélt Pellegrinivel, majd lemondott.

Néhány hónapja még azt vallotta, nem akarja, hogy köze legyen újra a politikához, most viszont az Aktualitynek azt nyilatkozta, hogy mérlegeli a pártalapítást is. "Ha megmutatkozik, hogy a pártalapítás a legjobb és leghatékonyabb megoldás, akkor így lesz" - válaszolta a vonatkozó kérdésre. Hozzátette, beszélt és beszél is erről hozzá hasonlóan gondolkodó és hasonló ambíciókkal rendelkező személyekkel az egészségügy, az oktatásügy, a regionális politika és a vállalkozói szféra területéről.

Mint mondat, normalitást, emberséget és igazságosságot kínálna az embereknek.

(Aktuality.sk)