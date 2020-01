Kamionossztrájk miatt 10 órától útzár Pozsonyban, hatalmas dugókra készüljenek

Ma várhatóan a korábban megszokottnál is nagyobb dugókra kell számítani Pozsony bevezető útjain, a Teherfuvarozók Uniója (UNAS) lezárja az egyik legfontosabb út, a D1-es autópályáról Nagyszombat irányából bevezető Rožňavská egy szakaszát.

Az érdekvédelmi szervezet az útlezárást azzal indokolja, hogy a kormány nem teljesítette követeléseiket. A tiltakozásról december végén döntött a szervezet. Két követelésük van: az útadó 50 százalékos csökkentése és az elektronikus útdíjfizetés leállítása, amíg az ország számára hátrányos rendszer hibáit ki nem javítja a kormány.

Az elektronikus útdíjrendszert a Számvevőszék is bírálta, mivel a befolyó összeg csaknem fele a rendszert üzemeltető Skytoll számláira kerül. 2010 óta mintegy 1,5 milliárd eurót szedtek be a teherfuvarozóktól a közutak használatáért, de ennek kevesebb mint egytizedét, mintegy 90 millió eurót fordította az állam az úthálózat fejlesztésére. Pedig a rendszer bevezetésekor az egyik ígéret az volt, hogy a befolyó összeget útépítésre, az utak javítására költi a kormány.

Az útzár várhatóan 10 órakor kezdődik, a Trubíniová és a Tomášiková közti szakaszt zárják le a fuvarozók. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy a Vajnorská, a Ružinovská utcákat és a Trnavská utat használják a lezárt útszakasz helyett. Az útlezárás várhatóan kihat majd a Csallóközből bevezető utak forgalmára is, a szokottnál is nagyobb dugókra kell készülni a Vereknyén és Pozsonypüspökin át vezető utakon is.

Az UNAS legutóbb 2010-ben tiltakozott útlezárással éppen az elektronikus útdíj bevezetése miatt.

(Para)