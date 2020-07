Kanadában továbbra is kötelező lesz a 14 nap karantén azoknak, akik külföldről utaznak az országba

Kanada meghosszabbította a beutazási korlátozásokat, amelyeket a koronavírus miatt vezetett be, és amelyek a járvány lassítását célozzák.

Fotó: Zou Zheng/Xinhua via Getty

A döntés szerint legalább augusztus 31-ig továbbra is kötelező lesz 14 napra karanténba vonulnia azoknak, akik külföldről utaznak be, beleértve a hazatérő kanadai állampolgárokat is. Az országba való belépést már eleve csak azoknak a külföldi állampolgároknak engedélyezik, akik igazolják, hogy beutazásuk feltétlenül szükséges. Ez a korlátozás július 31-ig marad érvényben.

Egy korábbi döntésével a kormány július 21-ig meghosszabbította azt a rendelkezést, amely szerint a feltétlenül szükséges beutazásokat nem számítva zárva marad az Egyesült Államokkal közös szárazföldi határ.

Aki megsérti a koronavírus miatt bevezetett óvintézkedések valamelyikét, akár hat hónap elzárásra vagy 750 ezer kanadai dollár (csaknem félmillió euró) pénzbüntetésre ítélhetik.

Kanada márciusban zárta le a határait azok előtt a külföldiek előtt, akiknek a beutazása a "nem feltétlenül szükséges" kategóriába esik. A korlátozás nem érvényes többek között a diplomatákra, a légi járművek személyzetére és azokra, akik érvényes munkavállalási engedéllyel vagy tanulóvízummal rendelkeznek.

Kanadában eddig nem egészen 104 ezer COVID-19-beteget regisztráltak, a vírus halálos áldozataként 8566 főt tartanak nyilván.

MTI