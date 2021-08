Káosz alakult ki a kabuli repülőtéren, amerikai katonák a levegőbe lőttek

A tájékoztatás szerint a katonák azért használtak fegyvert, hogy úrrá legyenek a kifutón kialakult káoszon, az emberek ugyanis egy amerikai katonai repülőgépre szerettek volna feljutni.

- tette hozzá a tisztségviselő.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk