Kapcsolati tőke: a nagybácsi és a rendőrségi szerető tartotta életben a szeredi drogmaffiát

"Az utóbbi évek legnagyobb sebét ejtették a szeredi drogbizniszen" - dicsekedett a rendőrség még 2014-ben. Aztán mintha alig történt volna bármilyen változás, a 16 ezer lakosú nyugat-szlovákiai kisváros továbbra is a pervitinhez köthető drogkereskedelem jelentős központja maradt, mert a dílerek remek kapcsolatokkal rendelkeztek.

Rendőrségi felvétel (Facebook)

A Specializált Büntetőbíróság a napokban döntött arról, ki kerüljön előzetes letartóztatásba azt követően, hogy a rendőrség már a negyedik alkalommal csapott le a szeredi bandára. "Volt valakije Nyitrán a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségnél, valamilyen nagybácsija..." vallotta a bírósági határozat szerint a drogmaffia egyik gyanúsítottja. Ez a "nagybácsi" tájékoztatta a bandát arról is, ha a rendőrség tervezett valamilyen lépést, és akkor néhány hónapra meglapultak. Volt egy másik kapocs is a szerediek és a hatóságok között, mégpedig egy intim kapcsolatnak köszönhetően: az egyik rendőrnő viszonyt folytatott az alvilág fontos emberével, egy bizonyos Dušan M.-mel.

"Tudtam, hogy XXX-nek volt egy nője a NAKA-nál, együtt szokták tölteni az éjszakát" - vallotta egy másik gyanúsított, hozzátéve: "Ha akcióra került sor, akkor XXX figyelmeztetett, hogy mire lehet számítani, hogy házkutatás lesz. Aztán úgy is lett".

A szerediek még arra is készek voltak, hogy saját "gyalogot" áldozzanak fel, ha a helyzet úgy kívánta. Az egyik ilyen személyt az említett Dušan M. vetett a rendőrség elé, aki jelenleg a leopoldovi börtönben tölti büntetését. A rendőrség Dušan M.-nél talált is egy feljegyzést az elítélt számlaszámáról. De még egy üzenethez is hozzáfértek, amin az állt, "tartson ki és harcoljon".

Szereden több kölünálló csoport foglalkozott drogkereskedelemmel, de mindegyikük valamiféle megegyezés mentén rendezte ügyeit.

Kölcsönösen együttműködtek az alcsoportok, de külön működött a szükséges tabletták beszállításának rendszere, egymástól függetlenül főzték a kábítószert és az elősztóhálózatukat is egymástól függetlenül működtedték.

Ugyanakkor összességében a bizonyos függetlenségük megőrzése mellett egy egységet képeztek, koordinálták a lépéseiket, ahol az esetleges félreértéseket jellemzően egyezségekkel kezelték. Az alcsoportok segítették is egymást, ha kellett, anyagilag is, vagy azzal, hogy hozzáférést biztosítottak a metamfetamin alapanyagához.

A bírósági határozat anonim, nem szerepelnek benne nevek, ezért csak annyit tudni, hogy az egész drogbizniszben két személy számított nagyfőnöknek.

Az Aktuality tudni véli, hogy az egyik Slavomír Weiss lehet, a másik pedig "körhintásokank" nevezett szervezet vezetőinek tartott Valencin testvérek egyike.

Weiss már 2018 óta rács mögött ül, de a hálózat tovább működött. Sőt, ment is az üzengetés a rács mögül azokkal kapcsolatban, akiket a lesittelt főnök árulónak tartott, mert együttműködtek a zsarukkal. Ezek az üzenetek arról szóltak, kit kell megfélemlíteni, kinek az autóját kell felgyújtani, melyik informátort - vagy éppen annak a mamáját - kell megtámadni. Ez az egész addig fajult, hogy a gyanúsítottak már az egyik kényelmetlen tanú likvidálását tervezték.

A rendőrség a Venal nevű akciója során 56 gyanúsítottat kapcsolt le. Szlovákia történetében ez az egyik legnagyobb drogellenes hadjárat, ahol a NAKA razziái során összesen kb. 2,5 tonna tablettát foglaltak le, melyek értéke 5 millió euró. Ezeket a tablettákat mintegy 500 kilogramm metamfetamin (pervitin) előállítására használhatták volna fel, ha pedig az pervitinként kikerül a fekete piacra, 16,8 millió euróért adhatták volna el. A tabletták mellett lefoglaltak összesen 251 kg már előállított metamfetamint is, továbbá 11,6 kilónyi marihuánát és több kilónyi kokaint.

A kábítószeres banda munkáját egy vámtiszt is segítette, aki szinte bele volt bolondulva a már említett Slavomírovi Weissbe. Olyanokat írt neki, hogy mennyire elismeri a tevékenységét és hogy az idoljának tartja. Ő is bőségesen ellátta információkkal a kábszeres galerit, nem kellett neki más, csak egy kis szívesség, egy kávéfőzőgép, vagy egy tornacipő. De olyan is előfordult, hogy a vámhatóságok által lefoglalt pervitint adott el a szeredieknek.

Slavomír Weiss első bírósági tárgyalását szeptember 10-re ütemezték be. Az ő bandájához tartozott a már letartóztatottak között szereplő 51 éves Gabriela Kučerová is, aki az év elején még a Štefan Harabin nevével fémjelzett és általa alapított Vlasť nevű párt listáján próbált bejutni a szlovák parlamentbe.

(aktuality.sk)