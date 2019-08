A Kapitány sem ússza meg a Threema-botrányt: bevallotta, hogy egyszer találkozott Kočnerral

A Denník N a napokban több részletet is közölt a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsított Marian Kočner és Alena Zsuzsová közt váltott beszélgetésekből, amelyek a Threema nevű applikációban zajlottak le.

A lap által nyilvánosságra hozott üzenetváltásokból az is kiderült, hogy Kočner és Zsuzsová gusztustalan stílusban poénkodott a meggyilkolt újságíróról, Ján Kuciakról, valamint arra is fény derült, hogy a korábbi nyilatkozatokkal ellentétben nem csupán köszönt egymásnak Kočner és a Híd elnöke, Bugár Béla, amikor a Maldív-szigeteken összefutottak. Az üzenetekben szó esik a Robert Ficóval és Robert Kaliňákkal folytatott állítólagos kommunikációról is.

A lap csütörtökön közölt újabb beszámolójában arról ír, hogy az üzenetek alapján a parlament elnöke, Andrej Danko is kapcsolatban állhatott Kočnerrel és Zsuzsovával. A lap szerint ezt korábban a Kuciak-gyilkosság egyik gyanúsítottja, Andruskó Zoltán is megerősítette a vallomásában. A gyanúsított akkor azt mondta, hogy Zsuzsová perverznek nevezte Dankót és szexuális kapcsolatról is szó eshetett köztük.

Kočner arra is felhasználta Zsuzsovát, hogy a nő csavarja el befolyásos emberek és politikusok fejét, hogy később zsarolhassa őket.

Zsuzsová először 2018. január 1-jén említette meg Andrej Danko nevét az alkalmazásban:

„Andrejko tegnap magától írt nekünk!!! :)”

– írta, majd később Kočner azzal bízta meg a nőt, derítse ki a Kapitánytól, hogy mi a helyzet a koalícióban

A Denník N úgy tudja, Zsuzsová el akarta csavarni Danko fejét – akit a Kočnerrel folytatott kommunikációban csak Kapitányként emlegettek – , és bizalmas információkat szerzett volna tőle.

Az sms-ekben arról is szó esik, hogy Kočner elküldhette Dankónak Peter Tóthon keresztül egy televíziós műsor előtt „az anyagokat”.

Danko azonban határozottan cáfolja, hogy ismerné és kommunikált volna akár Kočnerrel, akár Zsuzsovával. „Peter Tóthot és Alena Zsuzsovát sem láttam soha életemben személyesen. Kočnerrel egyszer találkoztam, 2014-ben, amikor Boris Kollárral is. Mindketten érdeklődést mutattak a politika iránt, és mindkettőjük ajánlatát és segítségét visszautasítottam” – nyilatkozta Danko, akinek arról sincs tudomása, hogy valamelyiküknek sms-t küldött volna szilveszterkor. Danko hozzátette, nincsenek tegezőviszonyban Kočnerrel.

A parlament elnöke egyúttal megjegyezte, nem a politikusok dolga megítélni, hogy hitelesek-e Marian Kočner állítólagos üzenetváltásai. „Nem fogok nyilatkozni részletesen arról, ki kinek írt. Meg kell állapítani a hitelességet, és nem gondolom, hogy ez a politikusok dolga. Megbízom a bűnüldöző szervekben” - jelentette ki Danko.

„Aki megérdemli, azt meg kell büntetni. Utána beszélhetünk a társadalmi felelősségvállalásról” - tette hozzá a parlament elnöke.



(DenníkN/TASR)