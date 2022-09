Ön is kapott rejtélyes telefonhívást, amelyben angolul szólaltak meg? Fontos dologra hívta fel a figyelmet a rendőrség

A rendőrségtől vagy az Interpoltól érkező állítólagos titokzatos telefonhívások nem valósak, mindössze csalók visszaéléséről van szó. Ezek az intézmények nem kommunikálnak ilyen módon az állampolgárokkal – figyelmeztet a rendőrség a közösségi oldalán.

Fotó: TASR - illusztráció

A csalók ezúttal szlovákiai telefonszámokról hívnak, és mivel többen vannak, a rendőrség szerint nem lehet egyértelműen meghatározni és kiszűrni az elérhetőséget.

Miután a hívott fél felveszi a telefont, egy gépszerű hang szólal meg angol nyelven, és a szlovák rendőrség vagy az Interpol illetékesének adja ki magát. Közli, hogy valaki bűncselekményt követett el a személyi igazolványával, illetve valami probléma van a személyivel.

A rendőrség szerint a csaló azzal fenyegetőzik, hogy amennyiben nem történik meg az együttműködés, az illető minden vagyonát elkobozzák 45 percen belül. A csaló hozzáteszi, hogy elfogatóparancs is érvényben van. Többféle telefonhívással próbálkoznak, a rendőrök viszont arra kérnek mindenkit, hogy ne dőljenek be, hiszen nem valós hívásokról van szó.

A rendőrök arra is figyelmeztetnek, hogy a csalók a híváskor automatát is használhatnak. Ez azt jelenti, hogy akár olyasvalakinek a számáról is hívnak, aki szerepel az illető névjegyzékében.

A hatóságok azt javasolják, hogy amennyiben ilyen hívás érkezik, azonnal szakítsuk azt meg, és ne kommunikáljunk velük, semmiképp ne adjuk ki a személyes adatainkat. Ha pedig a csaló ugyanarról a telefonszámról többször is hív, érdemes letiltani.

A rendőrség arra kéri az embereket, hogy az ismerőseiket is figyelmeztessék ezekre a hívásokra, és amennyiben valaki véletlenül a csalás áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget.



(TASR)