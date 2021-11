Karácsony előtt enyhülhet a lockdown, de csak az oltottaknak, az iskolákat legalább egy hétre be kellene zárni

A szerdán elrendelt lockdown jöhetett volna korábban és lehetett volna szigorúbb is, de a szakmai konzílium szerint az a legfontosabb, hogy mindenki tartsa be az intézkedéseket, és ha lehet, „teljesítse túl”. A helyzet rossz, és még néhány hétig nem is fog javulni, de karácsony előtt jöhet kis enyhítés a beoltottaknak.