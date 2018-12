Karácsonyi körkép: hogyan ünnepelnek a politikusaink?

Családi körben pihennek a politikusaink, a legfőbb közjogi méltóságok is a szeretteik körében lógatják a lábukat, de létezik olyan képviselő, aki akár több karácsonyi vacsorára is hivatalos. Főleg, ha kilenc partnertől született tíz gyermeke.

A karácsony az az ünnep, amikor talán ki kellene kapcsolnunk a televíziókat, a számítógépeket, a mobiltelefonokat. A gyerekekkel kellene játszanunk, beszélgetnünk a szülőkkel, a nagyszülőkkel - mindezt a szlovák államfő vallja. Andrej Kiska szerint a karácsony olyan ünnep, amikor véget kell vetni a hajszának...és elbeszélgetni a hozzánk közelállókkal, akiknek elmondhatjuk: "szeretlek".

Andrej Danko is családi körben tölti az ünnepeket, "de biztosan megyek síelni is" - harangozza be az aktív programját. De szilveszterre nem tervez semmit. "Otthon ülős vagyok, tévé mellett töltöm ezt a napot" - vallja be a parlament elnöke.

Peter Pellegrini gyerekként örül a karácsonynak, de nem holmi ajándékok miatt, hanem mert megpihenhet. "A politikai karrierem legintenzívebb 8-9 hónapja áll mögöttem, ezért a legnagyobb ajándék az lesz számomra, ha pár napra teljesen kikapcsolhatok" - mondja a kormányfő.

Boris Kollár parlamenti képviselőnek tíz gyereke van, ezért karácsonykor oda kell tennie magát, ha győzni akarja a kihívást. "Minden évben másképpen van. Egyszer úgy esett meg, hogy három karácsonyi vacsorán is részt vettem. De most az anyukámnak örülök a legjobban, elmúlt 80 éves, vele fogok foglalkozni. Meg a gyerekekkel. Néhányat magammal viszek" - vall az ellenzéki honatya arról, ilyenkor, karácsony tájékán minden másképpen van.

