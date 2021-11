A karácsonyi vásárban legfeljebb 200 ember lehet a piros, 100 a bordó és 50 a fekete járásban, de csak védettek – mi vár ránk hétfőtől

A kormány csütörtöki döntésével összhangban a Közegészségügyi Hivatal kiadta a hétfőtől érvényes részletes szabályokat. Cipőt és ruhát vehetünk a fekete járásokban is, de bútort nem. A karácsonyi vásár tömegrendezvénynek számít, lakodalomban pedig hétfőtől legfeljebb 20 védett vendég lehet jelen. Az esküvői szertartás és a keresztelő kicsit szabadabb.

Fotó: Paraméter

A csütörtöki kormányülés eredményeinek megfelelően a Közegészségügyi Hivatal kiadta a hétfőtől érvényes járványügyi rendeleteket. Védettség és teszt nélkül csak az alapvető termékeket forgalmazó boltokba lehet belépni, és csak néhány szolgáltatást lehet igénybe venni. A taxik a fekete járásokban is szállíthatnak oltás és teszt nélkülieket is, de legfeljebb csak két utast. Az alaptermékek közé tartoznak a ruha és cipőboltok is, a könyvtárakba is bemehet bárki.

További megszorítás, hogy a piros-fekete járásokban a bevásárlóközpontokba, plázákba csak védettek mehetnek be, aki tehát oltás nélkül akar cipőt vagy ruhát akar venni, annak a plázákon kívül kell boltot keresnie.

Szabadon látogathatóak természetesen az élelmiszerboltok, a benzinkutak, a gyógyszertárak, a drogériák, a ruhatisztítók és még néhány alapszolgáltatás. A fodrászatokat viszont csak a védettek látogatnak.

A karácsonyi vásár is tömegrendezvény

Szigorodtak a tömegrendezvényekre vonatkozó szabályok, és ezek közé tartoznak a karácsonyi vásárok is, és csak OP rendszerben működhetnek. A piros járásban legfeljebb 200, a bordóban 100, a feketében pedig csak 50 embert engedhetnek be, de csak az OP-rendszernek megfelelően csak védetteket, vagyis oltott és a betegségen legfeljebb 180 napja átesett vendégeket.

További megkötés, hogy minden vendég nevét és telefonszámát fel kell írniuk a szervezőknek, a listát 14 napon át meg kell őrizniük, majd meg kell semmisíteniük.

Mivel a szervezők nem kombinálhatják az OP és az OTP rendszert, ezért ha normális számú vendéget akarnak fogadni, akkor nem védett vendégeket akkor sem engedhetnek be, ha negatív teszttel rendelkeznek. Az OTP-rendszerben ugyanis legfeljebb 6 vendéget fogadhatnának. Teszt nélkül pedig senkit.

Vendéglők a fekete járásban zárva lesznek

A vendéglátóhelyek, beleértve a vendéglőket és a hoteleket is, csak a piros és a bordó járásokban működhetnek viszonylag szabadon, és csak védett vendégeket fogadhatnak. A fekete járásokban a vendéglők csak elvitelre készíthetnek ételt. A piros és bordó járásokban egy asztalnál legfeljebb négyen ülhetnek a belső termekben.

A szállodák is csak védett vendégeket fogadhatnak a piros és bordó járásokban, de őket korlátozás nélkül.

Ha az OTP rendszer mellett döntenének, akkor csak a munka ügyben utazókat, a karantén miatt elszállásoltakat és a hosszú távra elszállásoltakat fogadhatják.

Esküvő, keresztelő és lakodalom

Esküvő és keresztelő tartható a fekete járásokban is, de csak a templomi szertartás. Az OTP és a teszt nélküliek esetében azonban a piros járástól felfelé csak 6 ember vehet részt rajta. Ha csak védetteknek vesznek részt a szertartáson, akkor itt is érvényes a 200-100-50 szabály, vagyis pirosban 200, bordóban 100 fekete járásban pedig 50 vendég lehet jelen azzal a megkötéssel, hogy listát kell írni a résztvevőkről, amit 14 napig meg kell őrizni.

Lakodalomba és a keresztelő utáni vendégségbe azonban csak védetteket lehet hívni, és legfeljebb csak 20 embert, már a piros besorolástól kezdődően. A vendéglista itt is kötelező.

Az istentiszteleteket is főleg csak a védettek látogathatják, rájuk érvényes a 200-100-50 szabály. Az OTP-vel azonban csak 6-an mehetnek be a templomba, teszt nélkül pedig egyáltalán nem vehetnek részt istentiszteleten. Számukra csak az egyéni pasztorációs tevékenység engedélyezett.

- lpj -