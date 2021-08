Karácsonyra rég mögöttünk lesz a harmadik hullám, és Lengvarský szerint ez lesz az utolsó

Vladimír Lengvarský a Pravda napilap hírportáljának egy adásában (Ide o pravdu) beszélt a koronavírusjárványról, és az ezzel kapcsolatos számításaikról, vélekedéseikről.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (Fotó: TASR)

Az egészségügyi miniszter szerint Szlovákiában a járvány harmadik hulláma a karácsonyi ünnepekre már mögöttünk lehet, és várakozásai szerint ez lesz az utolsó.

A minisztérium alá tartozó egészségügyi elemzések intézetének szakértőire hivatkozva azt közölte, hogy várhatóan szeptember végére fog nagyobb mértékben megnőni az új fertőzöttek száma, leginkább azokban a régiókban, ahol alacsony a beoltottak aránya, tehát Kelet-Szlovákiában, a kiszucai járásokban, illetve Gömörben.

Lengvarský meg van győződve arról, hogy a második hullám csúcsát, amely során a kórházban ápolt koronavírusosok száma meghaladta a 4 ezret, már nem fogjuk megismételni, egyetlen előrejelzés sem számol ezzel. Hozzátette, hogy ugyanakkor a páciensek száma bizonyára emelkedni fog, tehát azzal számolni kell, hogy bizonyos mértékben áthelyeznek majd ismét kórházi ágyakat a koronavírusosokat kezelő osztályokra.

A miniszter arról is beszélt, hogy ez a hullá várhatóan gyorsabban levonul majd, mint az előző. "Más országok tapasztalataiból már láthatjuk, hogy a delta variáns fertőzőbb, ezáltal gyorsan emelkedik az új esetek száma. Ezzel egyidejűleg viszont hamarabb sor kerül az átfertőzöttség elérésére is, tehát gyorsabban vissza is húzódik. Arra számítunk, hogy novemberben már mögöttünk lesz" - fogalmazott.

