Karácsonyvárás a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémián

A karácsonyvárás egy meghitt ünnepséggel, az első adventi gyertya meggyújtásával vette kezdetét. Az iskola központi folyosóján elhelyezett adventi koszorút diákok, tanárok állták körül, aztán karácsonyi versek csendültek fel, majd az igazgatónő és a diákdiri mondta el rövid ünnepi köszöntőjét, amit közös éneklés követett. Kisvártatva fellobbant a koszorún az első gyertya, és az osztályok képviselői innét vitték tovább a szeretet és összetartozás lángját saját osztályaikba. De ezzel még nem zárult be a kör, hiszen az elkövetkező három gyertya meggyújtására is hasonló ünnepség keretében került sor.

Bármilyen meglepő, a középiskolások is imádják a Mikulást, ezért – a diákönkormányzatnak köszönhetően – december 6-án hozzájuk is ellátogatott kísérőivel. Édességet osztogatva járta végig az osztályokat, miközben ajándékokat is kézbesített. A tanulók közül tehát sokan igénybe vették a népszerű Mikulás-postát, így juttatva el ajándékaikat, jókívánságaikat barátaiknak, iskolatársaiknak.

A karácsony az ajándékozás, a rászorulók megsegítésének időszaka. Az iskola diákjai nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház által meghirdetett Adni öröm elnevezésű jótékonysági akcióba, amelynek keretében cipősdobozba csomagolt ajándékokat juttattak el rászoruló gyermekekhez. A kollégisták saját készítésű mézeskalács-figurákkal lepték meg a helyi nyugdíjas otthon lakóit, emellett egy gyűjtés is zajlott egy beteg gyerekeket nevelő család számára.

A téli szünidőt megelőző két héten is bőséges volt a programkínálat. A tanárok az iskolavezetés jóvoltából december 13-án újfent a budapesti karácsonyi vásár forgatagában búcsúztatták az évet, majd közös ünnepi vacsorán vettek részt, este pedig az Operettszínházban a Csárdáskirálynő című operettet tekintették meg. December 17-én egy busznyi diák látogatott el a pozsonyi Nemzeti Színházba, ahol Csajkovszkij Diótörő című balettjét láthatták, majd sétát tettek a hangulatos karácsonyi vásárban. December 18-án a sporté volt a főszerep, a futball és floorball szerelmeseinek szerveztek karácsonyi kupát. Ugyanezen a napon este a kollégiumban karácsonyi ünnepi vacsorára került sor. December 19-én a diákönkormányzat szervezett utat a bécsi karácsonyi vásárra. Az utolsó tanítási napon osztályfőnöki órák keretében búcsúztak az óévtől, majd az Arcok együttes ünnepi koncertjén vettek részt a nagymegyeri katolikus templomban.

A Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia vezetősége ezúton kíván kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet miden tanulójának, tanárának, alkalmazottjának, valamint a szülőknek és az iskola támogatóinak.



(Papp László)