Karanténba került az egyik narancsszínű szlovák járás válságstábja!

Karanténba került a námestovói járási válságstáb összes tagja, miután annak vezetője, a járási hivatal elöljárójának koronavírustesztje pozitív lett - írta meg a SME.

Fotó: SITA/AP

A Námestovói járás a múlt hét végén került fel a narancsszínű járások listájára (a Dunaszerdahelyivel és a Gaántaival együtt). A járásban a járvány kezdete óta 113 személynél diagnosztizálták a Covid-19 megbetegedést, ebből viszont 63-nál az elmúlt egy hétben.

A koronavírus pedig a jelek szerint beszivároghatott a járási válságstábon belülre is. Danica Hollá elöljáróval együtt karanténba került például a járási tiszti főorvos, Mária Varmusová is. Utóbbinak ma reggel kilenckor részt kellett volna vennie a Dolný Kubín-i válságstáb ülésén is, tekintettel a járványhelzyet utóbbi járás szomszédaiban, a Tvrdošíni és a Námestovói járásokban tapasztalt romlására, valamint amiatt, hogy az említett két járás házasságkötésre készülő párjai közül egyre többen költöztetik át lakodalmukat a Dolný Kubín-i járásba. A Tvrdošíni és a Námestovói járások válságstábjai ugyanis arról döntöttek, hogy tegnaptól csak 30 fős esküvőket engedélyeznek.

(SME)