Karanténban van a járvány elleni küzdelem három amerikai vezető személyisége

Karanténba vonult szombaton a koronavírus-járvány elleni küzdelem három amerikai vezető személyisége: Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet (NIAID) vezetője, Robert Redfield, a járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója és Stephen Hahn, az élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) vezetője.

Anthony Fauci (Fotó: AP/TASR)

Egyik egészségügyi szakember sem kívánt nyilatkozni, de amerikai sajtóértesülések szerint valamennyien kapcsolatban voltak az amerikai alelnök, Mike Pence sajtófőnökével és szóvivőjével, Katie Millerrel, akinél pénteken állapították meg a vírusfertőzést.

Fauci 79 éves, Redfield a 69-ik évében jár, Hahn pedig betöltötte a 60-at, tehát mindhárman a veszélyeztetett korosztályba tartoznak.

A The Washington Post című napilap szombat este az internetes oldalán Fehér Házból származó forrásokra hivatkozva közölte, hogy a következő két hét alatt mindhárom szakember csakis távmunkában dolgozik. Az FDA szóvivője, Michael Felberbaum szombat este közleményben tudatta: Stephen Hahn szombaton vírusteszten esett át, az eredmény negatív lett. Szombaton kiderült az is, hogy vírusfertőzést diagnosztizáltak Ivanka Trump, az elnök lánya és tanácsadója egyik munkatársánál is.

A Fehér Házban speciális intézkedéseket hoztak az új típusú koronavírus esetleges terjedésének megakadályozására. A munkatársakat arra kérték, hogy - amennyire tehetik - otthonról dolgozzanak, minden utazást jelentsenek, és éberen figyeljenek a környezetükben is a vírusfertőzés tüneteire. Az épületkomplexumba belépőknél már a hét elején kötelezően bevezették a testhőmérséklet mérését. A Fehér Háznak azokat a részeit, ahol a legtöbben dolgoznak, rendszeresen fertőtleníteni fogják.

A Baltimore városában lévő Johns Hopkins egyetem és kórház szombat esti adatai szerint az Egyesült Államokban péntek estétől szombat estéig, egyetlen nap alatt 1568 beteg hunyt el a vírusfertőzés következtében. A járványnak immár több mint 78 ezer halálos áldozata van az országban, és 1 millió 300 ezernél több amerikainál diagnosztizálták a fertőzést.

(MTI)