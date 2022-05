A karbonkibocsátás korlátozása egyedül nem véd meg az extrém felmelegedéstől

A klímaváltozás elleni fellépéshez nem elegendő csak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, az olyan kevésbé ismert szennyezőanyagok légkörbe jutását is korlátozni kell, mint a dinitrogén-oxid - állítja egy új tanulmány.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

Miközben a klímaváltozás elleni küzdelemben eddig a legnagyobb hangsúlyt a szén-dioxid-kibocsátás visszafogása kapta, és tavaly több mint száz ország tett rá ígéretet, hogy 2030-ig 30 százalékkal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását, kevesebb figyelem irányult más szennyezőanyagokra, mint a korom, amely elnyeli a sugárzó hőt, valamint a hűtéshez használt fluorozott szénhidrogének és a dinitrogén-oxidok. Holott a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban hétfőn publikált tanulmány szerint ezek a szennyezőanyagok a metánnal együtt a ma tapasztalható felmelegedés mintegy feléért felelősek.

A tanulmány társszerzője, Durwood Zaelke, a washingtoni Kormányzás és Fenntartható Fejlődés Intézet elnöke arra figyelmeztetett, hogy ezekre a tényezőkre is oda kell figyelni.

A kevesebb fosszilis tüzelőanyag felhasználása csökkenti légszennyezést, de csökken a levegőben lévő szulfátok mennyisége is, amelyek a napsugárzás visszaverésével ténylegesen ellensúlyozzák az éghajlatváltozás egy részét.

A szulfátok nélkül 0,5 Celsius-fokkal lenne melegebb, ami egyúttal arra figyelmeztet, hogy a drasztikus éghajlatvédelmi intézkedések hatására a hőmérséklet átmenetileg magasabbra ugorhat - írták a kutatók.

A tanulmány szerint önmagában a szén-dioxid-mentesítés azt eredményezné, hogy a Föld hőmérséklete 2045-re az iparosodás előttihez képest 2 Celsius fokkal melegebb lenne. Az összes szennyezőanyag együttes visszaszorítása révén viszont a világ már 2030-ban mentesülne valamelyest a felmelegedéstől, 2030 és 2050 között pedig a felére csökkenhetne a felmelegedés mértéke - hangsúlyozták a szerzők.

Euan Nisbet, a londoni Royal Holloway Egyetem éghajlatkutatója, aki nem vett részt a kutatásban, mérföldkőnek nevezte a tanulmányt, amely alapján szerinte át kell gondolni a klímaváltozással kapcsolatos globális célokat is.

"Ha nem csökkentjük a szén-dioxid-kibocsátáson kívüli felmelegedést is, akkor megfővünk"

- fogalmazott.

