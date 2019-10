Karel Gott halála megrázta az egész világot - még az Egyesült Államokban is megemlékeztek róla

Gott haláláról az Egyesült Államokban, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Oroszországban is hírt adtak.

A The New York Post és a Washington Post is megemlékezett az énekesről.

Fotó: washingtonpost.com

"Karel Gott-tal együtt meghalt az egyik legnagyobb tenor és slágerénekes. Több mint 60 évig állt a pódiumon és összesen 50 millió albumot adott el"

- olvasható a német Bild weboldalán.

Fotó: bild.de

A Die Zeit hetilap pedig rámutatott arra, hogy Gott volt a legnagyobb slágerénekes, akit Németországban is imádtak.

"Megérdemelten nevezték őt a "Kelet Sinatrájának".

A Die Zeit azt is megemlítette, hogy a legendás énekes 42 Arany Fülemüle-díjat (Zlatý slávik) kapott karrierje során.

Fotó: zeit.de

Az osztrák Kurier szerint ő nem csak Prága Arany hangja volt, hanem ő volt a "Kelet Sinatrája" is, s úgy ahogy Barbra Streisand vagy Frank Sinatra több évtizedig állt a pódiumon.

A francia AFP hírügynökség isteni Karelként említette őt, s azt is megjegyezték róla, hogy ő is többször elénekelte a Pretty Woman vagy a Forever Young című slágereket. Gott emellett tehetséges festő is volt, s néha feltűnt kisebb filmszerepekben is. Külföldön is elismerték munkásságát, beleértve Németországot, Lengyelországot és Oroszországot - írja az AFP.

Karel Gott Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendett, a leghíresebb csehszlovákként emlegették őt, aki a kommunista korszak legismertebb énekese volt - írja a 444.hu. A portál szerint a szocialista tábor más művészeivel ellentétben nyugaton is igazán népszerű volt.

Fotó: 444.hu

Az Index.hu is informálta a nyilvánosságot Gott haláláról. Ők arról írtak, hogy az énekes többször ellátogatott Magyarországra, 2003-ban a budapesti Hilton hotelben, 2005-ben pedig a Savoya Parkban énekelt, ahol az akkori főpolgármester, Demszky Gábor autogramot kért tőle.

Korda Györgyöt is megszólították Gott halálával kapcsolatban. A neves énekes elárulta, amikor meghallotta, hogy kollégája meghalt, elsírta magát. Az ATV televíziónak azt is elárulta, hogy régóta tudta, hogy a cseh énekes nagyon beteg.

"Nagyon jó volt a kapcsolatunk "Kelet Sinatrájával"

- mondta Korda, aki 50 éve ismerte Karel Gottot, s akivel először 1965-ben találkoztak az akkori Szovjetunióban, s más külföldi fellépéseken is összefutottak.

Az AP hírügynökség arra emlékeztetett, hogy Gottnak karrierje során 300 albuma jelent meg, s ő volt az egyik példája annak, hogy a vasfüggöny mögül is világhírnévre lehet törni.

Markíza.sk/para