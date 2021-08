Kassa megyében már a plébániáknál is oltanak a héten

Kassa megye több bevásárlóközpontja előtt is oltanak a héten, egyebek között Kassán, Iglón (Spišská Nová Ves), Krompachyn és Gelnicán. A COVID-19 elleni védőoltást a nagymihályi és a kassai buszpályaudvar előtt is be lehet adatni. Ezeken a helyeken nem kell előre regisztrálni – közölte hétfőn a megyei hivatal.

Fotó: TASR

Ferenc pápa szlovákiai látogatása kapcsán a hívek számára is lehetőséget teremt a megye arra, hogy közvetlenül a plébániákon oltathassák be magukat. Augusztus 4-ig jelezhették ezt a szándékukat, eddig négy egyházközség jelezte az érdeklődését, köztük Eperjes megyéből is. „Már csütörtökön oltani fogjuk a híveket" - mondta Rastislav Trnka, Kassa megye elnöke.

A megyei hivatal közölte, a plébániákon még augusztus 20-ig oltanak a Johnson&Johnson egyszeri adagolású Janssen vakcinájával. Akit ezzel oltottak be, az a vakcina beadása után 21 nappal tekinthető teljesen védettnek. Csak a teljesen védett személyek találkozhatnak ugyanis szeptemberben a pápával.

Hétfőn a nagymihályi, kedden a kassai buszpályaudvarnál oltanak. Szerdán a kassai Nad Jazerom városrészben, csütörtökön a kassai Západ városrészben, pénteken a krompachy-i, szombaton a gelnicai bevásárlóközpontnál fognak oltani. Az iglóiak pénteken oltathatják be magukat a bevásárlóközpontban.

„Az egészségügyi dolgozók eddig közel 33 ezer oltást adtak be a terepen" - mondta Trnka.

A héten 13 településen oltanak a mobil oltócsoportok, a kassai börtönbe és a kassai Luník IX roma lakótelepre is elmennek. Mindhárom nagy kapacitású oltóközpont – a kassai, a nagymihályi és az iglói - is működik a héten. Eddig összesen több mint 250 ezer adag COVID-19 elleni vakcinát adtak be a megyében.



