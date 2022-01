Kassán beoltották az első hatvan, 11 év alatti gyereket

Vasárnap (január 16.) beoltották az első hatvan, 5 és 11 év közötti gyereket a kassai nagy kapacitású oltóközpontban – tájékoztatott a Kassa Megyei Önkormányzat (KSK).

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

„A Pfizer gyerekek számára gyártott vakcinájával oltották a gyerekeket, gyermekorvosok felügyelete mellett, a szülők vagy a tör-vényes képviselők jelenlétében. A jó hangulatról a Haravara mesefigurái és a bohócdoktorok gondoskodtak, akik apró ajándékokkal jutalmazták a gyerekeket a bátorságukért" - mondta Rastislav Trnka, Kassa megye elnöke.

A Kassa megyei oltóközpont egész héten nyitva lesz. Regisztrálni az ockovanieksk.sk vagy a korona.gov.sk weboldalon lehet, de regisztráció nélkül is oltanak. A nagymihályi oltóközpont szombaton (január 22.), az iglói (Spišská Nová Ves) pedig vasárnap (január 23.) várja az érdeklődőket. Három kassai bevásárlóközpontban és a vasútállomás épületében található standoknál is oltanak, és az egyik iglói bevásárlóközpontban is működik egy oltópont.

Az oltóbuszokat Rozsnyón, Tőketerebesen, Dobsinán, Királyhelmecen, Tiszacsernyőben és Nagykaposon találják meg a lakosok. Az egészségügyi dolgozók a szociális intézményekbe is ellátogatnak, a bernátfalvai (Bernátovce) Oázis hajléktalanszállóban is oltani fognak. Eddig több mint 366 870 adag vakcinát adtak be a megyében, ebből több mint 85 ezret a terepen.

Hétfőn az Iglói járás állt a legközelebb a a COVID-automata szerinti jokerhez, a megye tájékoztatása szerint ahhoz, hogy ezt elérjék, még 161, 50 év feletti személyt kell beoltani. Jelenleg az említett korcsoportba tartozó lakosság 64,48 százaléka van beoltva. A jokerhez közel áll a Kassa-vidéki (Košice-okolie) járás is, ahol az 50 év feletti lakosság oltottsági aránya 64,26 százalék. A Tőketerebesi járásban ez az arány 62,31 százalékos, a Rozsnyóiban 61,75, a Nagymihályiban 60,90, a Gölnicbányaiban (Gelnica) 58,26, a Szobránciban 57,59 százalékos.

TASR