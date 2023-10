Katari Nagydíj: Verstappen lezárhatja a szezont Dohában

Megszerezheti sorozatban harmadik egyéni világbajnok címét és ezzel gyakorlatilag lezárhatja a Forma-1-es autós gyorsasági vb mostani idényét Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője, aki akár már a Katari Nagydíj szombati sprintfutamán bebiztosíthatja végső diadalát.

Fotó: TASR/AP

A 26. születésnapját múlt szombaton ünneplő pilóta ellentmondást nem tűrő magabiztossággal és fölénnyel teljesített az idei szezonban, melynek során rekordot is döntött: ő lett az első az F1 történetében, aki egy idényen belül sorozatban tíz futamgyőzelemig jutott.

Az már az első néhány világbajnoki futamon látható volt, hogy nagyon nehéz lesz bármelyik ellenfélnek is megakadályoznia Verstappent a címvédésben, de a holland versenyző négy viadalt - két-két győzelmet és második helyet - követően kapcsolt rá igazán: a május elején rendezett Miami Nagydíjtól egészen a szeptember 3-i Olasz Nagydíjig teljesen más dimenzióban versenyzett, mint a riválisok, és ebben az időszakban megállíthatatlan volt, hatszor az első rajkockából startolva, négyszer pedig hátrébbról indulva is elsőként intették le.

A Forma-1 legújabb sztárpilótája aztán a gyengébben sikerült Szingapúri Nagydíj után legutóbb Japánban is győzött, és ezzel megteremtette magának az esélyt arra, hogy a hétvégi Katari Nagydíjon akár már szombaton megünnepelhesse pályafutása harmadik vb-címét. Verstappenre talán csak csapattársa, Sergio Pérez jelenthetett volna valódi veszélyt a szezon során, de a mexikói versenyző többször is olyan gyatra időmérős teljesítménnyel rukkolt elő, hogy mostanra, hat futammal az idény zárása előtt óriási hátrányt szedett össze a holland címvédővel szemben.

A formula1.com összeállítása szerint ennek megfelelően Verstappennek gyakorlatilag három ponttal kell többet szereznie Dohában Péreznél ahhoz, hogy újfent világbajnok legyen. A hátralévő hat fordulóból három sprintfutamos hétvége lesz, így összesen 180 pont szerezhető - beleszámolva a versenyek leggyorsabb köréért járó egy pontot is -, miközben a holland előnye már most 177 a mexikóival szemben. Katarban 34 pontot lehet gyűjteni a hétvége folyamán, a szombati sprintfutam megnyeréséért nyolc jár, a vasárnapi nagydíjon aratott győzelem 25-öt ér, a leggyorsabb kör pedig plusz egyet. Így aztán Verstappen már világbajnokként utazik majd el Dohából, ha legalább 146 pontos előnye lesz Pérezzel szemben vasárnap este. Pontegyenlőség esetén a több futamgyőzelem rangsorol, de mivel ebből Verstappennek az idén 13 van, Péreznek pedig mindössze kettő, így ebben az esetben is a hollandé lesz a vb-cím.

Ha a Red Bull mexikói versenyzője megnyeri a sprintfutamot, azon pedig Verstappen pont nélkül marad, akkor a vasárnapi nagydíjon a címvédőnek elegendő egy nyolcadik helyezés - Pérez eredményétől függetlenül - a világbajnoki trófea elhódításához. Pérez csak akkor maradhat versenyben a vb-címért folytatott küzdelemért, ha megnyeri a vasárnapi futamot és legalább 145 pontra csökkenti a hátrányát Verstappennel szemben.

A Katari Nagydíj - amelyet 2021 után rendeznek meg ismét - pénteken 15.30-kor kezdődik a szabadedzéssel, majd 19 órakor az időmérő edzésre kerül sor. A szombati sprintkvalifikáció magyar idő szerint 15 órakor rajtol, a sprintfutam pedig 19.30-kor rajtol. Az 57 körös katari futam vasárnap 19 órakor kezdődik. A hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti.



MTI