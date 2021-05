Katasztrófa helyett katasztrófa, avagy a kisebb rossz rossz alternatívája

Az ember fiának minden szerdai kormányülés után ugyanazt kellene leírnia: megint ölik egymást, de még elég közös szavazatuk van a koalíció fenntartásához. Ez a lényeg, a többit a véres részletek teszik ki.

Fotó: TASR

És akkor állítólag ez a legjobb alternatíva, minden más katasztrófa lenne.

Jelentem, ez is katasztrófa. Én igazán nem kívánom vissza sem a Fico-féle Fico-kományt, sem a Pellegrini-félét, viszont mostanra ez is eljutott arra a szintre, amikor már nem lehet tudni, hogy ez még mitől jobb.

Azzal dicsekszik, hogy korrupcióellenes és bezárja a bűnözőket, de azt látjuk, hogy az igazságügy miniszterét a saját koalíciós partnerei rugdalják a legkeményebben, majdnem le is váltották, mert nem támogatja a leültetett haverok fogságának lerövidítését…

A távozó NAKA-főnök bemártotta az el nem távozott ex-kormányfőt.

Ennyit a korrupcióellenességről. Ja meg még annyit, hogy az építkezési engedélyek kiadását is államosítanák, tehát az önkormányzatoktól nem a fölösleges terhet jelentő kompetenciákat készülnek elvenni, hanem azt, amelyik által kb. helyben vagy helyhez közeli tudással dőlhetne el, mi való vagy nem való hová. És ez nemcsak az önkormányzatiság elleni vétek, hanem egy készülő korrupciós melegágy.

Örülni kéne viszont valamiféle reformoknak. Tessék már megmondani, melyeknek…

Az oktatásban állítólag lesz pénz újféle, modern osztály-berendezésre. Oké, legyen, de nem kéne egy év pandémia után… Helyesbítek: nem kellett volna egy év pandémia alatt előbb megoldani, hogy minden iskola minden mosdójában, netán tantermében is legyen meleg víz? És minden iskola akadálymentesítve legyen előbb (vagy legalább utóbb)? Állítólag jönnek majd a millák a gyerekek és a tanítók laptopjaira. Oké, de nem kellett volna előbb megoldani, hogy minden iskola minden diákjának, minden tantárgyára létezzenek tankönyvek? Akár digitális formában, ha nem is papíron? És azok megírására, kiadására és megvásárlására legyen előbb pénz? És ha lesznek is számítógépek az általános és középiskolákban, miért nem lesznek a többi iskolatípusban? Állítólag bevezetik, hogy IT-szaktanárok kezeljék a sulikon a hálózatokat, gépeket, és oktassák a diákokon kívül a pedagógusokat is. Oké, de miért csak kb. párszáz suliba jut belőlük, amikor a többi iskola is hasonló kötelességeket kell teljesítsen? (Eközben egyes iskolatípusokban egyáltalán soha nem volt és nem is készül semmiféle digitalizáció, számítógép-dotáció, vagy bárminek az állami támogatása, ami nem analóg.) Szóval épülgetne a jól mutató felépítmény, a reklámfeliratos dísztető, de se falak, se alapok. És a minisztérium mint hivatal is úgy „működik”, hogy a 17-étől országosan érvényes manuált 18-án aktualizálja… Máról holnapra éldegél – ez a reális koncepció. Én megértem a minisztert, hogy ha valamit mutatni akar a négy éve alatt, és nem az elődök mocskát takarítani, akkor látványpékséget kell csinálni az oktatásügyből, csakhogy közben az úgy megroggyan a korábbi évtizedek súlyos elhanyagoltsága miatt is, mint Matovič alatt a költségvetés.

Ja, igen, a pénzügybohóc ex-kormányfő a gazdasági miniszterrel veszekszik a költségvetési hiány abnormális (3,4 milliárd euró) növeléséről, mert állítólag nekünk attól lesz jó.

Közben pedig nem hajlandó aláírni a kultúrában éhen halók pandémiás támogatásának kész szerződéseit, csak azért, mert Sulík sürgeti. Vagyis minden ingyenélő muzsikus és más tücsökfajta dögöljön csak meg...

Ja, kultúra: a miniszter asszony, ha annak nevezzük, egyéb kisebbségi csoportokat ürügyül hozva épp megfúrja azt is, ami éppenséggel működget a tárca fennhatósága alatt: a Kisebbségi Kulturális Alapot. Igen, tudjuk, valami újat létrehozni és működtetni sokkal nehezebb lenne, mint a működőre ráakaszkodni és megfojtani azt reform címén.

Szóval ezen a héten a fent soroltak jellemzik a reformokat, mindazt, amitől ez a kormány állítólag jobb az előzőnél. Amitől ez nem katasztrófa. Minden más ugyanis szerintük nagyobb katasztrófa lenne.