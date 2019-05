Katolikus szülőnek vallják magukat, de izoláltak volna egy roma kislányt az elsőáldozáson

A szülők némelyike nem akarta, hogy az elsőáldozók közt lévő roma kislány is saját gyerekeik közé üljön. Azt szerették volna elérni, hogy ültessék külön. A roma kislány édesanyja osztotta ezt meg a Facebookon, és nagy vitát váltott ki vele.

"Meg tudnák nekem mondani, hol nyújthatok be panaszt a plébánia ellen diszkrimináció miatt? Abszolválnunk kell, illetve a lányomnak az elsőáldozást, voltunk gyónni is, azok a szülők meg azt akarták, hogy az én lányom ne üljön elöl az övéikkel, hogy nekünk mint családnak hátul kellene ülnünk" - mesélte az édesanya, majd elárulta azt is, hogy később kapott egy olyan ajánlatot, hogy a kislánya külön is elsőáldozhat.

Mindez pár órával az esemény előtt történt. A helyzet végül azáltal oldódott meg, hogy ugyanezen az elsőáldozáson vett részt a megyeelnök, Jozef Viskupič fia is. A megyeelnök a templomba befele menet értesült a történtekről.

"A helyzet úgy nézett ki, hogy a kislánynak külön kellett volna ülnie hátul" - szögezte le a TASR érdeklődésére, hozzátéve, hogy ezután felkereste a káplánt, és elmondta neki, hogy számára az ilyesfajta szegregáció elfogadhatatlan, majd arra kérte, egyezzen bele, hogy a roma kislány is együtt ülhessen a kortársaival.

Viskupič közölte, hogy végül minden gyerek egy helyen ült, ő pedig az eseményen elmondott záróbeszédében kitért arra is, hogy "Isten színe előtt mindnyájan egyenlőek vagyunk".

(SME/TASR)