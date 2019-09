Kazah nép menni nagykövetséget nyitni az Pozsony

Még idén megnyílhat Pozsonyban a kazah nagykövetség. Ezt Juraj Tomaga, a Kül- és Európai Ügyek Minisztériuma sajtóosztályának igazgatója közölte hétfőn. Külön érdekességeket nem mondott a diplomácia alkalmazottja a kiterjedt országról, de ez nem is az ő dolga. Mi azért kikerestünk párat.

Szóval Kazahsztán lehet az első közép-ázsiai ország, amely diplomáciai képviselettel fog rendelkezni Szlovákiában. „Ez kétségkívül hozzá fog segíteni a Kazah Köztársasággal folytatott dialógus elmélyítéséhez minden közös témakörben” – jegyezte meg Tomaga. Kazahsztán domináns szerepet tölt be a közép-ázsiai régióban az ásványkincseinek, a gazdasági potenciáljának és a nemzetközi tekintélyének köszönhetően. Szlovákia stratégiai érdeke ebben a térségben a stabilitás biztosítása az egyes országok gazdasági fejlődésének támogatása által.

A szlovák állam többek között a vízerőművek építése és a vízgazdálkodás területén kínálja fel a tapasztalatait Kazahsztánnak. 2009 és 2012 között Szlovákiában székelt a Nemzetközi Vízértékelési Központ (IWAC). Tomaga elmondása szerint a szlovák külső tanácsadók jelenleg az IWAC nurszultani központja tevékenységének beindításában segédkeznek. A szlovák–kazah együttműködés az infrastruktúra-fejlesztésre és az energetikai projektekre - például a kis vízerőművek és a hőerőművek építésére – is kiterjed.

Miroslav Lajčák külügyminiszter áprilisban látogatott a közép-ázsiai országba, ahol az együttműködés további elmélyítésének lehetőségeiről tárgyalt. Kazahsztán többek között az autóipar szlovák tapasztalatai iránt érdeklődik, és együttműködne az oktatás területén is.

A külügyi tárca emlékeztetett, hogy a két ország a kölcsönös látogatások terén régóta intenzív kapcsolatban áll egymással. Rudolf Schuster volt államfő 2001-ben, Ivan Gašparovič 2010-ben látogatott Kazahsztánba. Nurszultan Nazarbajev volt kazah elnök 2007-ben utazott Szlovákiába. 2018 novemberében Peter Pellegrini (Smer-SD) két miniszterrel és több vállalkozóval együtt tett hivatalos látogatást a közép-ázsiai országban.

És a végére álljon itt pár érdekesség az országról:

- Kazahsztán a világ legnagyobb ún. tengerparttal nem rendelkező országa. (Ide tartoznak azok az - angolul landlocked country-nak nevezett - államok, amelyeket minden irányból szárazföld ölel körbe, mint pl. Szlovákia vagy Magyarország.) A közép-ázsiai ország 55-ször nagyobb területet foglal el Szlovákiánál - 2, 7 millió négyzetkilométernyi kiterjedésével, ehhez képest a lakosságának a száma Szlovákia népességéhez viszonyítva csupán alig több, mint a háromszorosa.

- Kazahsztán ún. transzkontinentális ország, két földrészre (Európa, Ázsia) is rátenyerel, mint mondjuk a vele szomszédos Oroszország is.

- A wikipédia úgy tudja, az ország északkeleti részén (saját legendáik szerint közel 1500 éve) él a madjarok törzse. A szétszórt, laza településformákon 1-2 ezer család tartja magát madjarnak, bár nyelvük már kazah. A 90-es években elvégzett genetikai vizsgálatok szerint a génmarkerek kontrollcsoportokkal történt összehasonlító vizsgálatai alapján az alföldi magyarsággal állnak legközelebbi genetikai kapcsolatban.

- Kazahsztánban található Bajkonur város, és mellett pedig a világ egyik legnagyobb rakétaindító komplexuma, a Bajkonuri űrrepülőtér, amelynek 6000 km²-es körzetét 2050-ig évre Oroszország vette bérbe. Mellesleg, Kazahsztán lakosainak mintegy 20 százaléka orosznak tartja magát.

- 2012-ben Kazahsztán köszönetet mondott Sacha Baron Cohen brit színésznek, komikusnak, humoristának, - aki már egy évtizede gúnyt űz az országból -, mert ténykedése nagyot lendített az állam idegenforgalmán, vagy tízszeresére szökkent fel a Kazahsztánba beutazási vízumot igénylők száma. Cohen 2006-ban mutatta be az egyik áldokumentumfilmjét, melynek címe - "Borat: Kazah nép nagy fehér gyermeke menni művelődni Amerika" Cohen Kazahsztánról költött életképeiben úgy szerepelnek a kazahok, mint akiknek kedvenc italuk az erjesztett lóhúgy, minden családi ünnepség előtt jókedvük megalapozásaként kutyát lőnek. Külön kis színes a film szerepe egy sportdiplomáciai bakiban is: ugyancsak 2012-ben a kuvaiti nemzetközi lövészbajnokságon kazah győzelem is született, a vendéglátók hirtelenjében a világhálóról töltötték le a kazah himnuszt, csakhogy véletlenül nem az igazit, hanem Cohennek a Borat című filmvígjátékából származó himnuszparódiáját. Ennek szövege erősen eltér az eredetitől, egyebek közt dicsőíti a kazah káliumot és annak exportját, továbbá a kazah örömlányokat, merthogy ők a legtisztábbak a térségben. Ezt a himnuszváltozatot hallgatta végig a kuvaiti díjátadón az aranyérmes kazah versenyző rezzenéstelen arccal.

(para, tasr)