Kažimír: ez az év rossz lesz, de lehetett volna rosszabb is

Két számjegyű lesz idén a gazdasági visszaesés, jövőre gyors, 8,4 százalékos növekedést vár a nemzeti bank. A munkanélküliség jövőre érheti el a csúcsot, mintegy 8,5 százalékos szinten, idén mintegy 70 ezren veszíthetik el munkájukat, csökken az átlagbér raálértéken mintegy 3,5 százalékkal csökken.

A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) előrejelzése szerint 10,3 százalékkal zsugorodhat idén a szlovák gazdaság teljesítménye, de jövőre visszapattan: 8,4 százalékos növekedés várható. A növekedés már az idei második félévben megkezdődhet, de a válság előtti szintet csak 2022-ben éri majd el.

„A szlovák gazdaság szabadesésben van, az esés nagyságát több mint 10 százalékra becsüljük – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Peter Kažimír, a jegybank elnöke.

Olyan ez, mintha visszatérnénk 2017-be. Idén elkezdődik a megújulás is, de ez lassabb lesz, mint ahogyan ezt akár csak egy hónappal ezelőtt is gondoltuk.” Elismeri azonban, hogy még mindig nem lehet pontos előrejelzéseket készíteni. „Nagy a homály, olyan világban élünk, ahol nagy a bizonytalanság, sok a veszély” - jelentette ki Kažimír.

15 százalékos vészforgatókönyv

A bizonytalan helyzet miatt a jegybank most is három forgatókönyvet dolgozott ki, a 10,3 százalékos visszaesés a közepes hatásokkal számol. Ha jobb lesz a válság alakulása, akkor elképzelhető kisebb, mintegy 8 százalékos visszaesés is,

ha azonban a járvány második hulláma erős lesz, akkor akár 15 százalékot is zuhanhat idén a gazdaság.

A kedvezőbb forgatókönyv megvalósulásához a jegybank szerint például az kell, hogy már idén ősszel legyen oltás a vírus ellen, ami globális szinten fékezheti a járvány hatását.

70 ezer munkahely megszűnik, 50 ezret megmentenek

A munkanélküliség már idén is jelentősen emelkedik, várhatóan év végére elérheti a 7,5 százalékos szintet. „Mintegy 70 ezer munkahely szűnhet meg a válság következtében” - tájékoztatott Ódor Lajos, a jegybank alelnöke. A jegybank elemzése szerint a kormány eddigi intézkedései mintegy 50 ezer munkahelyet mentenek meg idén.

„A munkanélküliség mértéke 2021-ben éri el a csúcsot, mintegy 8,5 százalékon, ezt követően kezd enyhén csökkenni” – jelentette ki a jegybank alelnöke.

A válságból való kilábalás azonban több évig is eltart majd. „ A válság előtti szintet csak 2022-ben érjük el – véli Ódor. – A válság nélkül sokkal magasabban lehettünk volna, a gazdaság elveszíti potenciálja egy részét.”

3,5 százalékos béresés

Nem lesz túlságosan vidám a bérek várható alakulása sem. „Az átlagbér idén nominális szinten is csökken, ami emlékeim szerint még a 2009-es válság idején sem történt meg” - mondta Ódor. A jegybank számításai szerint idén 1,7 százalékkal csökken nominálisan, az inflációt is beszámítva azonban 3,5 százalékos lesz az esés.

Jövőre ugyanakkor viszonylag nagy emelkedésre számít a jegybank mind nominálisan – 8% –, mind reálértéken – 7,1%. Ódor szerint azonban ezt nem úgy kell érteni, hogy a munkaadók bért emelnek majd.

„A fizetési szalagokon jelentkező magasabb bér a több elvégzett munka eredménye lesz” - magyarázta a jegybank alelnöke.

Az idei béresést ugyanis nagyrészt az okozza, hogy az alkalmazottak rövidebb munkaidőben dolgoznak, kevesebb bérért, ezért a jövő éves emelkedés alacsonyabb szintről indul.

Dráguló élelmiszer

A válság ellenére idén az árak emelkedésére is számítani lehet, habár az átlagos árszint lassabban emelkedik, mint 2019-ben. Tavaly 2,8 százalékkal nőttek az árak, míg idén csak 1,9 százalékos inflációra számíthatunk. Ennek ellenére jobban megérezhetjük, mivel ennek a felét, vagyis csaknem 1 százalékpontot az élelmiszerárak emelkedése teszi ki. „Idén az árakat az élelmiszerek tolják felfelé.

Sok bolt, amely túléli a válságot, nem lesz olyan helyzetben, hogy csökkentse az árakat, figyelembe véve a fix költségeit és a kötelezettségeit - magyarázta Kažimír.

- Az árak még nőhetnek is, ha egyes ágazatokban csökken a kínálat, akár a boltok megszűnése vagy adminisztratív okok miatt.”

Vannak azonban az árakat csökkentő gazdasági hatások is: ilyen az olajár csökkenése vagy a lakosság várható alacsonyabb vásárlóereje. Válság idején ugyanis mindenki tartalékol, így a megtakarítások növekedésére számít a jegybank.

A Szlovák Nemzeti Bank középtávú gazdasági előrejelzése:

Mutató/Év 2020 2021 2022 GDP (%)* -10,3 8,4 4,5 Infláció (%)* 1,9 0,8 1,3 Átlagbér – nominális* -1,7 8,0 5,7 Átlagbér – reálérték* -3,5 7,1 4,3 Foglalkoztatottság* -2,1 -0,8 0,8 A várható munkanélküliség (%) 7,4 8,5 8,0

* - évközi változás százalékban

Forrás: NBS

Lajos P. János