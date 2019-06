Kažimír újdonsült jegybanki góréként tán Ficónak üzent?

Peter Kažimír, a korábbi smeres pénzügyminiszter elfoglalta a Szlovák Nemzeti Bank elnökének pozícióját. Peter Pellegrini miniszterelnökkel sajtóztak is egyet erről.

Peter Kažimír megjegyezte, hogy 13 év után önként távozott a politikából, és úgy véli, így kellene ezt a politikában csinálni. Ez utóbbi mondatát akár még egy Robert Ficónak szánt üzenetként is felfoghatjuk annak fényében, ami az elmúlt héten történt a Smer háza táján.

Kažimír korábban is Pellegrini szövetségesének számított, a miniszterelnök pedig jelezte, jegybankelnökként továbbra is helye lesz a kormány ülésein. Pellegrini elismerte, Kažimír a józan meglátásai okán hiányozni fog számára kormányból és a Smerből is. A pártból az elkövetkező napokban távozik. "Jó barát és jó ember, akire mindig számíthattam úgy a kormányban, mint a pártban és annak elnökségében" - jegyezte meg.

(Denník N/TASR)