Kedden eldől, lesz-e kórházreform, de a kórházak átalakítása még több évig fog tartani

Kedden kiderül, elkezdődhet-e jövőre a kórházak lassú átalakítása, vagy minden marad a régiben, és mellesleg még 1 milliárd euró uniós támogatást is elbukunk. A parlament pénteken befejezte a kórházreformról szóló törvény tárgyalását, de a szavazás csak holnap délután 5-kor lesz. A szakma már nem ellenzi annyira a reformot.

Fotó: TASR - illusztrációs felvétel

Nehéz szavazás vár kedden Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszterre, a képviselők döntenek a kórházreformról szóló törvényről. A Sme rodina továbbra is ellenzi a jogszabály elfogadását, pedig az több ponton is úgy módosult, ahogyan azt Kollárék kérték. Lengvarský a siker érdekében végigturnézta a régiókat is, több kórház vezetőjével és regionális politikusokkal is egyeztetett.

Az életbevágó kategorizáció

A reformmal többé-kevésbé egyetértenek az érintettek is. Ez kategorizálná a kórházakat, az eredeti változat szerint 5 osztályba sorolná őket. A legmagasabb szinten egyetlen, országos csúcskórház lenne, ezt követné a felső szinthez tartozó 3-4 kórház, majd 8-10 komplex ellátást biztosító intézmény. A negyedik szinten lennének az akut alapellátást biztostó intézmények, amelyekből 2-3 járásra jutna egy, tehát mintegy 25-30 ilyen kórház maradna. A legalsó szinten a közösségi kórházak lennének, amelyek feladata elsősorban a rehabilitáció, a műtétek utáni utógondozás lenne.

Elsősorban ezekről, a legalacsonyabb szintű, közösségi kórházakról folyik a vita, mert minden kórház szeretné elkerülni ezt a besorolást, sokan ugyanis ezt a kategóriát „kórházak bezárásának” tartják.

A kórházakat azonban nem a törvény osztja be az egyes kategóriákba, ez majd egy, „az intézményi ellátásért felelős bizottság” feladata lesz. A kategorizációt jövő nyárra ígéri a minisztérium.

A kórházszövetség óvatosan optimista

A Szlovákiai Kórházak Szövetsége (ANS) elérte, hogy ők is tagokat küldhetnek a „kórházbizottságba”. „A bizottság összetétele kiegyensúlyozott, és elértük azt is, hogy a döntése kötelező lesz a miniszter számára, hogy a szakemberek által meghatározott paaramétereket egy politikus már ne módosíthassa” – jelentette ki Marian Petko, az ANS elnöke. A bizottság tagjai lesznek egyébként a minisztérium által jelölt tagok mellett az egészségbiztosítók és a páciensszervezetek képviselői is.

Lesz újra 76 igen?

A törvény egyelőre többé-kevésbé 3 koalíciós párt támogatását élvezi: az SaS, az OĽaNO és a Za ľudí képviselői várhatóan meg fogják szavazni azt. A kérdés, hogy mit tesz majd a Sme rodina. Első olvasatban 76 képviselő támogatta a törvényjavaslatot, vagyis Kollár képviselői nélkül is el tudnák fogadni, de csak akkor, ha a három másik párt meglévő képviselője, illetve a Za ludíból kilépett képviselők is igennel fognak voksolni.

Kell a reform, de milyen?

Az egészségügyi minisztérium mellett több független szakértő is a reform elfogadását sürgeti. Egyrészt ez a feltétele annak, hogy az uniós Helyreállítási Alapból mintegy 1 milliárd euró az egészségügybe érkezhessen, másrészt a reform nélkül egyre fenntarthatatlanabbá válik a rendszer. Martin Smatana, az egészségügyi minisztérium Egészségpolitikai Intézetének (IZA) korábbi vezetője szerint a kórházak csoportosítása mindenképpen megtörténik, csak a reformmal ez tervezetten történne, figyelembe véve a régiók igényeit.

„A reformot, vagyis a kórházak osztályozását ugyanis mindenképpen ki fogja kényszeríteni a gyakorlat, mert ma anyagilag nem fenntartható minden osztály, vagy egyszerűen nincs meg a szükséges egészségügyi személyzet a működéshez”

– mondta a Paraméternek a szakember. – Mivel a kórházaknak nem kötelessége fenntartani minden osztályt, az egészségbiztosítóknak sem túl magas a motivációja arra, hogy többet fizessenek, ezért egyszerűen bizonyos osztályokat maguk a kórházak zárnak be.”

Ráadásul szerinte már ma is nagyok a regionális különbségek az ellátás elérhetőségét és színvonalát figyelembe véve. „Nem egyforma két kisvárosi kórház sem. Mivel nem létezik kórházdefiníció, a kórházak sokszor olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek nekik a legjobban megfelelnek, amihez megvannak a személyi és egyéb feltételeik – magyarázta Smatana. – Ez gyakran azzal jár, hogy az egészségügyi kezelésekhez való hozzáférés, és gyakran a színvonal tekintetében is nagyok a regionális különbségek Szlovákiában.”

- lpj -