Kedden folytatódik a Fülöp-szigeteki férfi halálát okozó Hossu pere

Pozsony I-es számú járási bírósága a héten többször is tárgyalni fogja annak a Dunaszerdahelyi járásból származó, 28 éves Juraj Hossunak az ügyét, aki tavaly május végén úgy megverte a Fülöp-szigeteki Henry Acordát Pozsony belvárosában, hogy a sértett néhány nappal később belehalt sérüléseibe.

A kedden - és aztán csütörtökön - folytatódó per keretében újabb tanúkat és szakértőket hallgatnak meg. Hasonló kihallgatáson még márciusban az orvostani szakértő egy CT vizsgálat alapján véleményezte a távol-keleti áldozat egészségi állapotát. A szakértő ez alapján egy agyi ütőérrel kapcsolatos rendellenességre bukkant, ami a felnőtt lakosság 1-3 százalékát érintheti. Ha ez az ér elszakad, annak különböző következményei lehetnek: az fejfájást, de akár halált is okozhat. Szerinte ez az aneurysmának nevezett állapot még a támadás előtt végbemehetett.

Hasonlóan érdekes részleteket említett a vallomásában a tragédia napján szolgálatot teljesítő egyik rendőr is. Miután a támadást követően csődület támadt, a tettes valami olyat mondott, hogy a sértett egy strici és ő csak a vele egy társaságban tartózkodó hölgyeket védte.

„Nem tagadom a történteket, de nem értek egyet az ügy jogi kvalifikálásával“ – mondta Hossu még a márciusi táryalás során, kijelentését azonban nem fogadhatta el a bíróság.

„Aznap volt egy céges akciónk, ezért hamarabb hazamentem a munkából, majd kora este mentem az eseményre. A hotelben söröztünk a kollégákkal és a felettesekkel, majd mentem a városba, hogy iszok még néhány korsó sört“– vallotta Hossu a bíróságon.

A gyanúsított beismerte, hogy a múltban pszichológushoz járt és nyugtatókat szedett. Emellett azt is beismerte, hogy a sör mellett Paretin nevű tablettákat is bekapott, és mielőtt elment volna a céges akcióra, kétszer Lexaurint is bevett.

Az ominózus napon több ismert szórakozóhelyre is ellátogatott Pozsony belvárosában. Hossu nem tudott pontos választ adni az ügyész kérdésére, hogy aznap mennyi alkoholt fogyasztott, de valósznűleg több mint 20 nagy sört és vagy fél liter vodkát ivott. „A támadásra nem emlékszem pontosan, hiányosak az emlékeim” – mondta Hossu.

„Nem akarok mentegetőzni, azért támadtam meg Henryt, mert azt hittem, hogy bántalmazni akarja a nőket, akikkel volt. Nem tudom, hogy jutott az eszembe, egyszerűen csak a fejemben volt. Töredezett emlékeim vannak a pontos konfliktusról" - vallotta korábban Hossu.

TASR