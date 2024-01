Kedves gesztust tett Jürgen Klopp a súlyos betegséggel küzdő Eriksson felé

Jürgen Klopp felajánlotta, hogy a nagy beteg Sven-Göran Eriksson egy napra átveheti tréneri munkája egy részét az angol bajnokságban listavezető FC Liverpool labdarúgócsapatánál.

A 75 éves svéd szakember gyógyíthatatlan hasnyálmirigyrákban szenved és az orvosok szerint legfeljebb egy éve van hátra. Az angol válogatott egykori szövetségi kapitánya egy interjúban elárulta, hogy mindig is nagyra becsülte a Liverpoolt és szívesen lett volna az együttes edzője.

A brit média közlése szerint Klopp azt mondta, Erikssont bármikor szívesen látják az Anfielden.

"Az irodámban elfoglalhatja a helyemet és egy napig végezheti a munkámat, ha szeretné. Nem gond" - fűzte hozzá a német szakember. Ezzel együtt hangsúlyozta: az, hogy esetleg Eriksson egy meccsen az oldalvonal mellett álljon, "már egy kicsit nehezebb ügy".

"De eljöhet és eltölthet itt néhány kellemes órát" - mondta Szoboszlai Dominik mestere.

Erikssont egy brit tv-műsorban megkérdezték, tudja-e, hogy a Liverpool-szurkolók azért kampányolnak: márciusban játsszanak egy olyan mérkőzést, amelyen egykori labdarúgóit irányíthatná. A svéd tréner azt mondta, a fia ugyan meghívta a találkozóra, de azt hitte, csak néző lesz.

"Hogy én lennék az edző? Erről eddig nem hallottam" - mondta nevetve, hozzátéve, hogy ha a klub felkérné, igent mondana.

"Mindig is ez volt az álmom" - jelentette ki.

Eriksson csaknem öt évig volt az angol válogatott szövetségi kapitánya, emellett a Premier League-ben a Manchester Cityt és a Leicester Cityt is irányította. Szigetországi szerepvállalásán túl többek között az AS Roma, a Fiorentina, a Benfica, a Sampdoria és a Lazio trénere is volt.

