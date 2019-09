Kegyetlen módon próbál végezni a kutyákkal egy elvetemült Dunaszerdahelyen, a helyiek féltik a kedvenceiket

A héten a nagymadi Nagy-Vet állatorvosi klinika hívta fel a kutyatulajdonosok figyelmét a Facebook-oldalán, hogy szögekkel megtűzdelt húsdarabokat találtak szétdobálva Dunaszerdahelyen, a Nyugati lakótelepen.

A környéken élő Benovics Szilvia és kiskutyája kedden szokásos esti sétájukat ejtették meg, amikor a jószág lenyelt egy húsdarabot, benne egy 60-as szeggel. „A húscafat falevéllel volt letakarva, de a kutyus megérezte a szagát. Észrevettem, hogy valamit nagyon szimatol, de ekkor már a szájában volt a falat. Próbáltam kirángatni a szájából, és észrevettem, hogy valami hozzákoppant a fogához, de sajnos lenyelte. Megijedtem és nem hagyott nyugodni a dolog, ezért azonnal állatorvoshoz vittük” – mesélte megkeresésünkre Silvia. A rendelőben megröntgenezték a kutyust és kiderült, a húscafatban egy 60-as szeg volt.

„Az volt a szerencsénk, hogy még nem kezdte emészteni a falatot, így a hánytatóinjekcióval ugyanúgy kijött belőle, ahogy lenyelte, és nem kellett megműteni. Amikor visszamentünk a helyszínre, pár méterrel odébb egy ugyanilyen csalit találtunk, másnap pedig a szomszédos terülteken már 12-t találtak” – tette hozzá a gazdi.

A veszélyes csalikat a Nyugati lakótelepen, először a Generála Svobodu utcában, pontosabban a Jednota és az idősek otthona közti területen találták meg. „A Generála Svobodu utcán lévő 1950-es lakóház sarkán, valamint a Nagyabonyi úton, a lakóház és a parkoló közti füves területen többet is találtak, a nagy varrótűktől kezdve egészen a 60-as szegekig minden volt a húsokban” – pontosította.

Szenvedéssel járó kínhalált is okozhat a jószágoknak

A gombostűvel vagy szeggel átlyukasztott falatok rengeteg szenvedéssel járó kínhalált okozhatnak az állatoknak. Amennyiben a jószág megeszi az ilyen csalit, és emiatt elpusztul, az már állatkínzásnak minősül, ami a törvény értelmében akár börtönbüntetéssel is sújtható. Az elkövetőt persze nem egyszerű felkutatni, és a bizonyítás is nehéz.

Ha a kutya lenyel egy gombostűkkel vagy szeggel megtűzdelt falatot, az vérző sebeket hagyhat a nyelvén és a szájában, felsértheti a nyelőcsövét, a valódi problémát azonban a gyomorba kerülve okozza, hiszen akár át is szakíthatja a gyomor falát, ami pedig könnyen az állat pusztulását okozza.

Nagy Szabolcs, a nagymadi Nagy-Vet klinika állatorvosa érdeklődésünkre elmondta, az elmúlt időszakban sajnálatos módon aránylag gyakran találkoznak olyan esetekkel, hogy különféle módon próbálnak ártani az állatoknak. A környéken a leggyakoribbak a lövés okozta sérülések, de a szegekkel megtűzdelt csalikon kívül előfordulnak mérgezések is.

„A megtűzdelt húsdarabok esetében a csali már a lenyelés pillanatában okozhat sérüléseket, de egy hegyes tárgy könnyedén átlyukaszthatja a gyomrot vagy a beleket, esetlegesen obstipációt (székrekedést) is okozhat. Ilyen esetben mindenképp ajánlatos értesíteni a hatóságokat, hiszen bűncselekményről van szó, amivel az elkövetők gyakran nincsenek tisztában” – nyilatkozta a Paraméternek Nagy Szabolcs.

Az állatorvos szerint nehéz védekezni az ilyen veszélyek ellen. „Azért a gazdik nagy része körültekintő, és nem engedi, hogy a kedvence bármiféle hulladékot felszedjen a földről, bár tény, hogy ez néha kivédhetetlen. A lakótelepek körül sok a kidobott ételmaradék, ami egyéb esetben is gyakran okoz hasmenést, hányást az állatoknál” – tette hozzá.

Jelenteni kell a rendőrségen

A szerencsétlenül járt kutya tulajdonosánál érdeklődtünk afelől is, hogy tettek-e feljelentést a rendőrségen: „Voltunk a rendőrségen, de azt a választ kaptuk, hogy az állatorvosi klinika elküldi a jelentést, amit az Állat-egészségügyi Felügyeleten (ŠVS) keresztül meg fognak kapni, ezért azt tanácsolták, hogy inkább osszuk meg a közösségi oldalakon és figyelmeztessük a helyieket.”

Martina Kredatusová, Nagyszombat megye rendőrségi szóvivője érdeklődésünkre közölte, a dunaszerdahelyi rendőrségen egyelőre nem jelentettek egyetlen ilyen esetet sem. „Amennyiben az emberek veszélyes csalikat találnak, a történteket jelenthetik az állami és a városi rendőrségen is. Abban az esetben, ha állatkínzás bűncselekményéről van szó, ez a törvény értelmében akár ötéves szabadságvesztéssel is büntethető” – nyilatkozta a szóvivő.

Hasonló választ kaptunk Csiba Tibortól, a dunaszerdahelyi városi rendőrség parancsnokától. „Nem érkezett hozzánk hivatalos jelentés ezzel kapcsolatban, mi is csak a médiából és a közösségi oldalakon keresztül értesültünk a történtekről” – mondta, majd hozzátette, ha bármi hasonló dologgal találkoznak az emberek, jelentsék azt akár a városi, akár az állami rendőrségnek.

Mi vezérelhet valakit ilyen elvetemült tettre?

„Tény, hogy az egész Nyugati lakótelepen, valamint a Kertész utca környékén is rengeteg a kutyus. Mivel nincs egyetlen kifutónk sem, kénytelenek vagyunk a fák és a blokkok között sétáltatni őket. Sajnos vannak olyan kutyatulajdonosok is, akik nem szedik fel a kutyapiszkot a kedvencük után, néha mi is csodálkozunk, hogy mekkora kupacokat hagynak a fűben. Megértem, hogy valaki mérges, mert beleléphet a piszokba, de nem az a megoldás, hogy az összes kutyust megpróbálják meggyilkolni. Ha valakinek problémája van, akkor szóljon. Ennek most az ártatlan, 11 éves kistermetű kutyusom itta meg a levét, aki már nem is lát, ugatni se ugat, nem támad, én pedig folyamatosan felszedem utána a piszkot. Elismerem, hogy vannak felelőtlen gazdik is, de ez nem megoldás” – mondta Benovics Silvia, majd hozzátette, a környéken sok a kisgyerek is, akikre szintén veszélyt jelenthetnek az ilyen csalik.

„Nekünk a helyzethez képest szerencsénk volt, és reméljük, hogy nem fordul elő több kutyussal ilyen. Az a legborzasztóbb az egészben, hogy az elkövető valószínűleg itt él közöttünk, sőt, lehet, hogy nap mint nap találkozunk vele, és nem is gondoljuk róla, hogy képes ilyenre. Félünk attól, hogy mi lesz a következő húzása, de bízunk benne, hogy ennyivel befejeződött a dolog” – hangsúlyozta.

A felháborodott kutyatulajdonosok féltik kedvenceiket

A környéken élő kutyatulajdonosoknál arról érdeklődtünk, hogy találkoztak-e hasonló esettel. Antalics Andrea elmondta, ő is talált veszélyes csalikat, nekik azonban nagyobb szerencséjük volt, ugyanis sikerült időben észrevenniük a húsdarabot, mielőtt még lenyelte volna a kutyusuk. Abban varrótűk voltak. „Szerdán hatot találtak egy kisebb területen itt, a lakótelepen. Pár perc alatt 15-öt szedtünk össze a környéken. Nagyon féltjük az állatainkat, este lámpákkal sétáltatjuk a kutyákat” – mondta.

Fehér Csilla elmondta, közvetlenül nem találkoztak a dologgal, másoktól, kutyás ismerősöktől viszont hallottak a történtekről. „Mint gazdi és anya nagyon felháborít az eset, ilyennek egyszerűen nem lenne szabad megtörténnie” – húzta alá.

„Mivel családi házban élünk, és a kutyusunknak van elég területe az udvaron és a kertben, nem járunk vele sétálni. De borzasztónak tartom, hogy egyesek ilyen szörnyűségekre képesek. Az egész családunk nagyon szereti az állatokat, és elfogadhatatlannak tartjuk a dolgot. Próbálok segíteni, és fokozottan figyelek a környéken megforduló emberekre” – nyilatkozta portálunknak Alföldy Edit, aki szintén a környéken él.

Az aktivistákat is aggasztja a probléma

A nagymegyeri kutyamenhelyt üzemeltető Dog Azyl polgári társulás aktivistája, Dosoudil Veronika megkeresésünkre elmondta, Dunaszerdahelyen nem értesült még konkrétan ilyen esetről, de pár évvel ezelőtt mérgezett húsokat találtak szétdobálva a Keleti lakótelepen. „Pozsonyban sajnos nagyon elterjedt mindkét módszer – a szeg és a méreg is. Lassan már átlagban havi egy ilyen esetről szerzünk tudomást, de valószínűnek tartom, hogy több is előfordul, csak nem terjed el a közösségi hálón” – mondta.

Veronika azt javasolja, ha ilyen csalit talál az ember a köztéren, haladéktalanul távolítsa el: „Nem elég csak felvenni és eldobni egészben úgy ahogy van, mert jöhet egy másik gonosztevő, aki megtalálja és visszahelyezi a fűbe. Én külön-külön dobnám kukába a húst és a szeget is, de előtte még fényképes bizonyítékot készítenék, és azonnal értesíteném a városi rendőröket. Azt tanácsolom, hogy a kutyust pici kora óta tanítsák arra, hogy a földről nem szabad ételt felvennie. Bármelyik kutyus képes ezt megtanulni, akár gazditól, akár kutyasuliban. Ha falánk a kutyusunk, vagy nem tudjuk, hogyan kezdjünk bele a tanításba, nagyon jó megoldás a szájkosár. Inkább nézzenek rám furán az emberek, ha szájkosaras máltaival sétálok, minthogy aztán sajnáljanak, ha megtörténik a baj.”

Maga sem érti, hogy mi vezérelheti az embert ilyen tettre. „Lehet harag, lehet bosszú, bármi. Az is lehet, hogy zavarja az ugatás vagy belelépett a kutyapiszokba, de akár az is, hogy élvezetből csinálja, és figyeli úgymond a művének az eredményét. Az sincs kizárva, hogy fél a kutyáktól, mert trauma érte, vagy az ő kutyáját bántotta egy másik kutya. Nem tudom, de szeretnék belelátni a fejükbe, mert ahogy mondják, az ellenségedet csak úgy győzheted le, ha megismered” – zárta.

Alföldi Andrea, a dunaszerdahelyi kóbor állatokért alakult Facebook-csoport és egyben polgári társulás, a Buborék elnökét is aggasztja, hogy az utóbbi években egyre több alkalommal jelenik meg ez a probléma, leginkább Pozsonyban, Komáromban, de néhányszor már Dunaszerdahelyen is felütötte a fejét.

„Az ilyen problémák ellen nagyon nehéz védekezni, hiszen elég egy pillanat és megtörténik a baj. Semmiképpen se vigyük kedvencünket póráz nélkül sétálni, inkább pórázon, mert akkor oda tudunk rá figyelni és rá tudunk szólni, ha észrevesszük a bajt, így megelőzve azt. Illetve meg kell tanítani a kutyával, hogy csak otthon fogadjon és vegyen el ételt, bár ez utóbbi nem egyszerű feladat” – mondta.

Arra, hogy mi célból cselekedhet így bárki, nagyon nehéz rájönni. „A lakóházakban többször is konfliktus tárgya a kutyaugatás. Sokan ferde szemmel néznek azokra, akik lakásukban kutyát tartanak, holott egyre többen vesznek magukhoz kisebb (néha nagyobb) testű házikedvencet. Talán a zaj zavar egyeseket, vagy a felelőtlen kutyatulajdonosok, akik nem szedik fel kedvencük után az elpottyantott „terméket”, és előfordul, hogy egyesek belelépnek, ez pedig kellemetlen lehet. De az is lehet, hogy egyszerű és szadista szórakozásképpen művelik ezt egyesek. De ezek csak találgatások, amíg nem kapnak rajta legalább egy embert, aki éppen elhelyezi az ilyen „csapdát”, addig nehéz konkrétumokat mondani ezzel kapcsolatban” – tette hozzá a Buborék Polgári Társulás elnöke.

Egyelőre tehát rejtély, hogy ki akar ártani a környéken élő kutyáknak ilyen elvetemült módon. A helyiek féltik kedvenceiket, és mindent megtesznek azért, hogy megállítsák az elkövetőt. Bíznak benne, hogy a közösségi média által maga is tudatosítja, hogy bűncselekményt követ el, és a jövőben nem fordul elő ilyen.



(fl)