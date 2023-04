Kék örvény tűnt fel az alaszkai égbolton egy SpaceX-rakéta kilövése után

A jelenség oka a három órával korábban Kaliforniában felbocsátott SpaceX rakétából kiengedett felesleges üzemanyag volt.

"Időnként a rakéták visznek magukkal olyan üzemanyagot, amit ki kell dobniuk. Amikor nagy magasságban bocsátják ki, az üzemanyag jéggé fagy, és ha mindez napfényben történik, amikor a Föld felszínén még sötét van, akkor lentről olyannak tűnik, mint egy nagy felhő, ami néha örvénynek látszik" - idézte a lap Don Hampton asztrofizikust, az Alaszkai Egyetem Fairbanks Geofizikai Intézetének kutatóját.

A 'SPACEX SPIRAL' OVER #ALASKA: Sky watchers were surprised early Saturday when a giant blue spiral sailed through the #NorthernLights. #SpaceX apparently created the phenomenon they captured on camera. https://t.co/IcDkOot3K6 has the unreal video.



